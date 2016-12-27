У Київській облраді замість депутата голосувала стороння особа. ФОТО. Відео

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27.12.2016  12:25


Скриншот з відео

На бюджетній сесії 26 грудня за депутата від „Опозиційного блоку" Миколу Фурдичку неодноразово голосувала невідома дівчина.

Про це повідомляє Громадський рух "Чесно", журналіст якого зафіксував порушення на відео.

Відзначається, що Фурдичка неодноразово прогулював засідання, а 26 грудня замість обраного громадою Таращі депутата сиділа і голосувала невідома дівчина.

Загалом невідома голосувала щонайменше за 5 рішень. 

Відзначається, що порушення бачила депутат від "Опоблоку" Світлана Береза, однак, чому не відреагувала на це, пояснити відмовилась.

"Поміж голосуваннями за Фурдичку стороння особа час від часу пресувалася по залу з професійним дзеркальним фотоапаратом і робила знімки депутатів", - відзначає журналіст.

"Чесно" знайшло у соцмережах колишню працівницю прес-служи облради – Оксану Ковальчук – схожу на сторонню особу, яка голосувала за Фурдичку. Відзначається, що у профілі Ковальчук навіть є світлини з подібною сукнею.

За даними ЗМІ, Ковальчук у 2015 році була прес-секретарем Олександра Качного – голови "Опоблоку" Київщини.

Восени 2015 на місцевих виборах, за даними ЦВК, Оксана Ковальчук балотувалася від "Опозиційного блоку" до Київської обласної ради на 69 окрузі (м. Бровари).

"Дівчина з фотоапаратом, яка голосувала за Фурдичку, запідозривши, що її знімають на планшет, покинула залу лише перед голосуванням за бюджет. Тоді замість Фурдички, озираючись, кнопкодавила Світлана Береза. На жаль, зафіксувати на відео саме цей момент не вдалося, але в системі "Рада" має бути зафіксовано "голосування Фурдички" за бюджет", - відзначає журналіст.

Після голосування за бюджет з місця про факт кнопкодавства опопблоківцями повідомив депутат від "Свободи" Ігор Домбровський, до якого звернувся журналіст "Чесно".

Однак зауваження депутата залишилось поза увагою керівництва ради.

На дзвінки журналістів голова Облради Ганна Старикова не відповіла. Не змогли отримати коментарі і у самого Фурдички: коли у депутат поцікавились, за які питання він голосував, якщо справді був присутній у залі засідань, то зв’язок з ним обірвався.

Як відомо, випадок кнопкодавства 27 жовтня зафіксували у Київраді. Тоді депутати скасували попередні результати голосування та ввечері того ж дня розглянули всі питання порядку денного повторно

Депутати фракції "Об'єднання "Самопоміч" в Київраді вимагають, щоб цей факт розслідували Нацполіція та Прокуратура Києва.
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Коментарі - 3
Oleg Angel _ 27.12.2016 13:21
В Київраді - нові люди, нові схеми. Зараз від імені киян бюджет дерибаниться через кишенькові Громадські організації і Бюджет участі. Не важко пророкувати, що на Оболоні, в останній день, вкиданням номерів картки киянина прямо в адміністрації проект по створенню офісу -прокладки для договорняків , де "решали " з ЗП в 9000 будуть готувати питання для бізнесменів, і простих плебеїв. опен спейс по українські.
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Dm Gr _ 27.12.2016 13:11
ДУ результаттат? КОли цих трутнів садитимуть за грати?
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Ivan Ivanov _ 27.12.2016 13:08
А ЯКА РІЗНИЦЯ? РЕЗУЛЬТАТ ВЗАГАЛІ ОДИН! "НАМ ГРОШІ - ВАМ ХЄР СОБАЧІЙ".
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