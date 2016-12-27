Кличко каже, що продовжить трощити незаконні МАФи

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27.12.2016  09:56


Фото Олександра Гусєва

Міська влада продовжить демонтувати незаконні МАФи, бо торгівля має вестися цивілізовано, а Київ – мати європейський вигляд та отримувати доходи у бюджет.

Про це в ефірі телеканалу News One заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.

"Раніше незаконних МАФів було близько 20 тисяч, і ми вже демонтували понад 7 тисяч з цих незаконних споруд. Так, їх залишилося ще понад 10 тисяч, з яких 6,5 тисячі – незаконні. Тому бій за вільні вулиці триває, і ми відступати не збираємося", - сказав Кличко.

Він додав, що за цей рік окремі об’єкти пересувної торгівлі після проведення конкурсу сплатили до міського бюджету по 600 тисяч гривень – вдвічі більше, ніж усі об’єкти за минулий рік.

"Коли я балотувався на посаду мера, одним з ключових моїх завдань була, зокрема, боротьба з МАФами. Моє завдання – систематизувати торгівлю на вулицях міста", - сказав Кличко.

Він зазначив, що у столиці велика кількість торговельних площ, зокрема на перших поверхах житлових будинків, які здаються в оренду.

"І знаєте чому ці площі пустують? Тому що власникам МАФів набагато дешевше незаконно їх встановити, не сплачувати за оренду та самовільно підключитися до електромереж ", - сказав Кличко.

Говорячи про знесених МАФів біля метро "Політехнічний інститут", Кличко запевнив, що там були знесені лише незаконні торгові точки, які перегороджували вихід зі скверу біля ліцею.

"На місці знесених МАФів буде сквер. Київ буде містом парків і скверів, а не МАФів", - підсумував Кличко.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко доручив Прокуратурі Києва дати правову оцінку діям правоохоронців та комунальників під час демонтажу МАФів у Києві

Як відомо, уночі 4 грудня трактором потрощили МАФи поблизу станції метро "Політехнічний інститут". 

Як пояснив "Українській правді. Київ" нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець, ці МАФи стояли незаконно ще з 2012 року, власників цих споруд неодноразово просили демонтувати конструкції самостійно.  

Під ранок 15 грудня потрощили тракторами ринок на Оболоні. Міська влада обіцяє розбити там сквер.

Тієї ж ночі проїхалися тракторами і по кіосках на вулиці Драйзера у Деснянському районі. 

19 грудня Білоцерковець повідомив, що міська має намір облаштувати невеликий сквер на місці незаконних кіосків на КПІ.

22 грудня комунальники планували продовжити демонтаж МАФів на КПІ, однак не змогли цього зробити через супротив власників кіосків.

За даними поліції, у сутичках постраждали 5 осіб: двоє правоохоронців та троє цивільних громадян.

Улітку тракторами зносили ринки на Лісовому масиві, на Святошині тощо. 
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Коментарі - 8
Вадим Кварцяный _ 27.12.2016 15:42
Іван Зубаха:

Це вони так Київ на "місто парків та скверів" перетворюють!
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Вадим Кварцяный _ 27.12.2016 15:41
Коли бачиш які величезні ресурси гоп-стоп компанія Бак$ьора кинула на знищення "незаконних МАФів", скільки тітушні та так званих "правоохоронців" мотивовано на вчинення свавілля, то розумієш що мова йде про дууууже велике бабло, яке платить за зачистку території від конкурентів замовник (чи замовники) цього дійства. І те, що про власне благоустрій в даному випадку йдеться в останню чергу, теж очевидно, як на мене. До речі, нехай би пан Бак$ьор пояснив, на підставі якого закону відбувається не демонтаж, а знищення приватної власності, з допомогою екскаваторів і бульдозерів, з одночасним пограбуванням?
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Іван Зубаха _ 27.12.2016 15:36
Знищення скверу біля м.Осокорки під торгівельний центр-це по европейські?Засипання озера,забудова берегів Дніпра-це по европейські? Знищення радіоринку відбувається в угоду Епіцентру.
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Віктор Войтюк _ 27.12.2016 15:25
"Раніше незаконних МАФів було близько 20 тисяч [Ок, відправна цифра], і ми вже демонтували понад 7 тисяч з цих незаконних споруд [залишається 13 000]. Так, їх залишилося ще понад 10 тисяч [співпадає з попередніми 13 000], з яких 6,5 тисячі – незаконні" – БАХ! Розрив шаблону! З залишених 13 тисяч незаконних МАФів 6,5 тисячі – ще більш незаконні?
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Инна Куницкая _ 27.12.2016 15:10
Підтримую!
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