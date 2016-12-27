Увечері влаштують публічне обговорення "чорного" театру на Подолі



Фото з facebook Фото з facebook

27 грудня о 18:30 у Києві відбудеться публічне обговорення Театру на Подолі, оновлений фасад якого був зведений з порушеннями і обурив громаду.

Про це повідомляє Департамент містобудування та архітектури у facebook.

Оголошення про захід з’явилося у мережі лише за добу до самого обговорення.

У програмі:

1. Презентація дослідження ситуації, яка склалася навколо будівлі Театру на Подолі на Андріївському узвозі, 20б.

2. Презентація розробки Дорожньої карти публічного обговорення та механізму прийняття рішення щодо будівлі та інших питань.

3. Презентація бачення щодо механізму створення Робочої групи.

4. Обговорення механізму створення Робочої групи.

5. Заповнення анкет щодо Дорожньої карти процесу обговорення та прийняття рішення та механізму створення Робочої групи.

Захід проходитиме у залі Містобудівної ради Департаменту містобудування та архітектури, що на вулиці Хрещатик, 32.

Вхід вільний.

Екс-депутат Київради, активіст Олена Єскіна закликала небайдужих киян обов'язково прийти на цей захід. Але не для того, щоб брати участь у протиправному обговоренні, яке проводиться уже постфактум, а для того, щоб висунути свої вимоги.

Єскіна наголошує на необхідності повної зупинки всіх робіт за адресою Андріївський узвіз, 20Б та проведення публічного службового розслідування на предмет порушення чинного законодавства чиновниками КМДА, а також інших установ з подальшим притягненням винних до відповідальності.

"Окремим напрямом вивчення має бути питання на якій підставі було змінено проект і куди поділися бюджетні кошти, передбачені на будівництво театру", - наголосила активіст.

Також вона наполягає на негайному приведенні будинку у відповідність до вимог чинного законодавства коштом винних осіб.

"Все інше – не наші проблеми: обговорюйте, як ви це зробите, між собою, або йдіть у відставку!", - підсумувала Єскіна.

Як відомо, киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру, зведеного на Андріївському узвозі.

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, зробила зауваження і попросила архітектора Олега Дроздова врахувати їх. Після цього Дроздов повинен був надати проект на розгляд ради для затвердження, але він не з'явився.

Роботи з реконструкції театру проводили коштом кондитерської корпорації "Рошен". Компанія на ці цілі виділила 165 мільйонів гривень.

Оновлений театр став несподіванкою не лише для киян, а й для депутатів та чиновників.

Так, депутат від фракції "Солідарність", заступник голови комісії Київради з питань містобудування, архітектури й землекористування Олександр Харченко навіть вирішив скликати засідання комісії, щоб розглянути питання "потвори" на Андріївському узвозі, хоча воно так в не відбулося.

29 листопада фасад нової будівлі театру відкрили.

Архітектор нової будівлі київського академічного театру на Подолі Олег Дроздов стверджує, що не отримував конструктивних пропозицій щодо змін у фасаді театру.

Водночас головний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що щодо нової будівлі театру будуть громадські обговорення.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що без врахування думки фахівців і громадськості щодо зовнішнього вигляду будівлі, театр на Подолі не буде зданий в експлуатацію.

29 листопада столичний житель зареєстрував на сайті Київради петицію з вимогою демонтувати фасад нової будівлі Театру на Подолі. Станом на 27 грудня вона зібрала 9 тисяч 778 підписів з необхідних 10 тисяч.

У грудні столична влада пообіцяла провести незалежну технічну експертизу щодо можливих порушень містобудівного, пам’яткоохоронного законодавства, авторських прав при реконструкції будівлі Театру на Подолі до квітня 2017 року.

Українська правда. Київ