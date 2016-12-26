30 грудня у Києві запустять нічні тролейбуси та автобус



Фото kiev.bogdanauto.com.u Фото kiev.bogdanauto.com.u

З 30 грудня у столиці працюватиме три нічних тролейбуси та один нічний автобус.

Про це повідомляє сайт КП "Київпастранс".

Тролейбус №91H ходитиме за маршрутом "Залізничний вокзал Центральний – вулиця Милославська", №92H "Залізничний вокзал Південний – проспект Свободи" та №93H "Станція метро "Площа Льва Толстого" – вулиця Чорнобильська", а нічний автобус №137 сполучить залізничний вокзал "Центральний" і станцію метро "Харківська".

Відзначається, що нічний транспорт курсуватиме на постійній основі з 23:00 до 6:00.

Вартість проїзду у нічних маршрутах поки що становитиме 3 гривні.

Відзначається, що у продовж 20 днів проводитиметься обстеження пасажиропотоку на тролейбусних маршрутах № 91Н, 92Н, 93Н та автобусному маршруті № 137.

"Остаточна економічно обґрунтована ціна буде встановлена після повного моніторингу роботи нових маршрутів у нічний час", - відзначили у КП "Київпастранс".

Тролейбус №91Н "Залізничний вокзал Центральний – вулиця Милославська" рухатиметься за трасою: вулиця Симона Петлюри – вулиця Жилянська –вулиця Антоновича – бульвар Дружби народів – міст імені Патона – проспект Соборності – проспект Миру – вулиця Будівельників – проспект Визволителів – бульвар Перова – проспект Володимира Маяковського (до вулиці Милославської) – проспект Володимира Маяковського – бульвар Перова – проспект Визволителів – вулиця Будівельників – проспект Соборності – міст імені Патона – бульвар Дружби народів – вулиця Велика Васильківська – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Саксаганського – вулиця Симона Петлюри.

Тролейбус №92Н "Залізничний вокзал Південний – проспект Свободи" курсуватиме через: вулицю Ползунова (в зворотному напрямку вулицю Георгія Кирпи) – вулицю Івана Огієнка – проспект Повітрофлотський – проспект Перемоги – вулицю Данила Щербаківського – вулицю Маршала Гречка – проспект Правди – проспект Василя Порика – проспект Свободи.

Тролейбус №93Н "Станція метро "Площа Льва Толстого" – вулиця Чорнобильська" рухатиметься за трасою: вулиця Велика Васильківська – вулиця Льва Толстого – вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – проспект Перемоги – проспект Академіка Палладіна – бульвар Академіка Вернадського – вулиця Академіка Єфремова – вулиця Чорнобильська – вулиця Ірпінська – вулиця Чорнобильська – вулиця Академіка Єфремова – проспект Академіка Палладіна – проспект Перемоги – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Велика Васильківська.

Автобус №137 "Залізничний вокзал Центральний – станція метро "Харківська" в режимі маршрутного таксі курсуватиме за маршрутом: вулиця Симона Петлюри – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі (в зворотному напрямку – вулиця Еспланадна – вулиця Саксаганського) – вулиця Басейна – бульвар Юрія Лесі Українки – вулиця Кіквідзе – вулиця Саперно-Слобідська – Південний міст – проспект Миколи Бажана – Дніпровська набережна – вулиця Княжий затон – проспект Петра Григоренка – вулиця Анни Ахматової – вулиця Архітектора Вербицького – вулиця Декабристів – метро "Харківська".