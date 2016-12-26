Київська влада перевірить киян, які споживають воду без лічильників

Столична влада має намір розпочати перевірки квартир без лічильників води, де зареєстрована одна людина, але фіксується велике споживання води.
Про це "Українській правді. Київ" повідомила прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелеєва Юлія Грамотна.
"У Києві є квартири, які не мають лічильників води і в яких офіційно зареєстрована одна або дві людини, водночас будинковий лічильник показує значно більше споживання. Отаких мешканців ми будемо перевіряти", - розповіла Грамотна.
Вона відзначила, що розпочати рейди планують навесні 2017 року.
"Якщо у цій квартирі мешкає 5 осіб і вони мають повірений лічильник води і він показує, що вони споживають 1 куб, до них не буде жодних претензій. Ми хочемо виявити не тих, хто здає чи знімає житло, то не компетенція міської влади, а лише тих, хто споживає послугу, але не платить за неї у повному обсязі", - пояснила Грамотна.
На запитання, що робитиме місто, якщо людина відмовиться впускати перевіряючих, вона сказала:
"Тоді будемо робити це через суд. Якщо є люди, які роками не платять за послуги, то перевіряючий приходитиме з рішенням суду. Ще раз наголошу, що перевірятимемо не те, легально люди мешкають чи нелегально, а те, платять вони за спожиті послуги чи ні", - підсумувала Грамотна.
Як відомо, від кількості зареєстрованих мешканців залежить сума нарахувань за комунальні платежі, якщо у квартирі немає лічильників.
Водночас такі перевірки від КМДА теоретично зможуть виявити осіб, які здають в оренду житло, але не сплачують за це податків.
Як відомо, раніше низка ЗМІ повідомляли, що київська мерія вирішила з весни 2017 року розпочати рейди з виявлення мешканців квартир і будинків без реєстрації.
Ірина Балачук, Українська правда. Київ
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