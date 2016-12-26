Київська влада перевірить киян, які споживають воду без лічильників

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26.12.2016  15:29


Фото dengi.ua

Столична влада має намір розпочати перевірки квартир без лічильників води, де зареєстрована одна людина, але фіксується велике споживання води.

Про це "Українській правді. Київ" повідомила прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелеєва Юлія Грамотна.

"У Києві є квартири, які не мають лічильників води і в яких офіційно зареєстрована одна або дві людини, водночас будинковий лічильник показує значно більше споживання. Отаких мешканців ми будемо перевіряти", - розповіла Грамотна.

Вона відзначила, що розпочати рейди планують навесні 2017 року.

"Якщо у цій квартирі мешкає 5 осіб і вони мають повірений лічильник води і він показує, що вони споживають 1 куб, до них не буде жодних претензій. Ми хочемо виявити не тих, хто здає чи знімає житло, то не компетенція міської влади, а лише тих, хто споживає послугу, але не платить за неї у повному обсязі", - пояснила Грамотна.

На запитання, що робитиме місто, якщо людина відмовиться впускати перевіряючих, вона сказала:

"Тоді будемо робити це через суд. Якщо є люди, які роками не платять за послуги, то перевіряючий приходитиме з рішенням суду. Ще раз наголошу, що перевірятимемо не те, легально люди мешкають чи нелегально, а те, платять вони за спожиті послуги чи ні", - підсумувала Грамотна.

Як відомо, від кількості зареєстрованих мешканців залежить сума нарахувань за комунальні платежі, якщо у квартирі немає лічильників.

Водночас такі перевірки від КМДА теоретично зможуть виявити осіб, які здають в оренду житло, але не сплачують за це податків.  

Як відомо, раніше низка ЗМІ повідомляли, що київська мерія вирішила з весни 2017 року розпочати рейди з виявлення мешканців квартир і будинків без реєстрації.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ 
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