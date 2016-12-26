На секонд-хенді знайшли 4 осередки займання – керівник КП "Київблагоустрій"

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26.12.2016  11:50


Фото ДСНС

На території ринку секонд-хенду поблизу метро "Лісова" виявили 4 осередки займання, що може свідчити про підпал.

Про це у facebook повідомив директор КП "Київблагоустрій" Іван Кліпа.  

"За інформацією власників секонд-хенда пожежа – це не самозаймання, а підпал. У будь-якому разі вони встановили чотири осередки займання", - написав він.

Кліпа наголосив, що цей ринок не був у списках на демонтаж, оскільки працював законно і платив до бюджету пайову участь.

"Ряд МАФів (секонд-хенд), розташований між вулицями Попудренка та Броварським проспектом має діючі дозвільні документи, платить пайову до міського бюджету, на них не було виписано доручення на демонтаж і вони не знаходяться в списках незаконних МАФів опублікованих на сайті департаменту міського благоустрою", - написав він.

Кліпа також додав, що у суботу, за день до пожежі, невідомі люди весь день протидіяли роботі і функціонуванню ринку.

Як відомо, займання в торгівельних рядах секонд-хенду виникло 25 грудня об 11:41.  

Під час гасіння пожежі о 12:34 закрили станції метро "Лісова" та "Чернігівська". Рух здійснювався до станції метро "Дарниця".

Рух потягів до "Лісової" відновили лише після 15:00.  

На місці події працювало 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 92 рятувальники, вогонь гасили майже 4 години. 

Під час пожежі загинула людина.

За фактом пожежі слідчий відділ вніс відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, директора ринку викликали на допит.

Українська правда. Київ 
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Коментарі - 3
Sergio_S _ 26.12.2016 15:25
По всему Киеву идет агрессивная силовая зачистка МАФов и рынков со стороны КМДА то ли в лице Благоустрия, то ли в лице таких себе "Тимура и его команды" - группы неизвестных молодых людей, имеющих одинаковую экипирорвку. И тут вдруг сгорает рынок. Правда же, что КМДА здесь ни при чем?
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inform _ 26.12.2016 13:20
Так і є.
А усі ПРовокатори -"радєтєлізаукраїнськійнарод" та moskaлі-ідіот-вата-тролі йдіть геть звідси!!!
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Swiss Swiss _ 26.12.2016 12:35
Именно поэтому и спалили, что есть разрешения. Если бы разрешений не было - бульдозерами бы снос или.
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