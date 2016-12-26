Луценко доручив Прокуратурі оцінити дії комунальників і поліції під час знесення МАФів

Версія для друку     Додати коментар -
26.12.2016  11:07


Скриншот з відео Дмитра Чигрина

Генпрокурор Юрій Луценко доручив Прокуратурі Києва дати правову оцінку діям правоохоронців та комунальників під час демонтажу МАФів у Києві.

Про це він написав у facеbook.

"У зв'язку з подіями навколо зносу столичних МАФів поставив прокуратурі Києва завдання дати правову оцінку діям силовиків та комунальників", - написав Луценко.

Він наголосив, що МАФ можна зносити лише після попередження, а сам демонтаж має забезпечити цілісність майна. 

"Нічні бульдозери і поліцейські зачистки у стосунках із підприємцями – неприпустимі", - підсумував генпрокурор.

Як відомо, вранці 23 грудня бульдозерами знесли ринок з МАФів на вулиці Ревуцького, 40 на Харківському масиві. Демонтаж проводив власник земельної ділянки під кіосками – ТОВ "Казак".

"Орендар найняв людей та привіз будівельну техніку для встановлення паркану. Натомість підприємці почали зводити барикади. У результаті виник конфлікт, почалася штовханина, у хід пішла цегла та вогнегасники. Також були спроби заблокувати рух", - повідомили у поліції.  

Внаслідок сутичок під час демонтажу МАФів на вулиці Ревуцького у Києві постраждали 5 осіб. 

За даними очевидців, підстрелили з травматичного пістолета одного чоловіка.

Як відомо, МАФи бульдозерами зносять не вперше. Раніше неодноразово такі демонтажі проводили комунальники. Зокрема, уночі 4 грудня трактором потрощили МАФи поблизу станції метро "Політехнічний інститут". 

Як пояснив "Українській правді. Київ" нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець, ці МАФи стояли незаконно ще з 2012 року, власників цих споруд неодноразово просили демонтувати конструкції самостійно.  

Під ранок 15 грудня потрощили тракторами ринок на Оболоні. Міська влада обіцяє розбити там сквер.

Тієї ж ночі проїхалися тракторами і по кіосках на вулиці Драйзера у Деснянському районі. 

19 грудня Білоцерковець повідомив, що міська має намір облаштувати невеликий сквер на місці незаконних кіосків на КПІ.

22 грудня комунальники планували продовжити демонтаж МАФів на КПІ, однак не змогли цього зробити через супротив власників кіосків.

За даними поліції, у сутичках постраждали 5 осіб: двоє правоохоронців та троє цивільних громадян.

Улітку тракторами зносили ринки на Лісовому масиві, на Святошині тощо. 
powered by lun.ua
Коментарі - 4
Володимир Ннннннн _ 26.12.2016 12:37
"Нічні бульдозери і поліцейські зачистки у стосунках із підприємцями - неприпустимі" - Юра зробив свою справу висловивши "глибоке занепокоєння", а якщо хтось чекає від нього більше, то в чергу. . .
Відповісти | З цитатою
Dm Gr _ 26.12.2016 11:47
Юрій Олегович:
а решение суда на снос есть или это самоуправство?
рішення на знищення малого бізнесу приймається виключно по тому чи згодні башляти нинішнім міськчинушам ті, кому належать торгові місця. КОли документи є вони їх змінюють на свій лад, використовуючи недосконалість законодавства. ЗВичайно більшість дозволів видана за часів Януковича і з порушеннями ( тоді по іншому не було). От така справа.
Відповісти | З цитатою
Dm Gr _ 26.12.2016 11:45
а судді хто????
Відповісти | З цитатою
Юрій Олегович _ 26.12.2016 11:33
а решение суда на снос есть или это самоуправство?
Відповісти | З цитатою
Подивитися всі коментарі або додати свій
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Луценко доручив Прокуратурі оцінити дії комунальників і поліції під час знесення МАФів
Через пожежу на Лісовому масиві закрили 2 станції метро
Біля метро "Лісова" горить секонд-хенд. ФОТО. Відео
У сутичках на Ревуцького постраждало 5 осіб – поліція
Троє у балаклавах і з пістолетом викрали з авто 350 тисяч гривень
    ПУБЛІКАЦІЇ
2
Події
02.11, 12:45

25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти, навіть коли є фінансування?

Поки хтось, за словами батьків, "бореться за ринок", а міська влада запевняє, що "проблеми немає" – заручниками ситуації стали хворі діти.
Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
    КОЛОНКА АВТОРА
22.12.2016, 10:52
Ольга Балицька

Не дати шансу житловим аферистам, або Як бути впевненим у своїй інвестиції

Людині, яка не розібралась із рівнем добросовісності забудовника, на голову може звалитися купа проблем, починаючи від відсутності електро- та водопостачання. Але це як-то кажуть квіточки, бо придбані квадратні метри можуть взагалі не побудувати.
19.12.2016, 10:36
Іван Сікора

"Секретні матеріали" бюджету Києва

За цифрами та рядками у бюджеті стоять інтереси конкретних людей та компаній. Вартість питання – від десятків до сотень мільйонів гривень киян. "Ручне" управління та визначення, які програми та об’єкти будуть профінансовані та в якому обсязі, і є основою для корупційних ризиків.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте