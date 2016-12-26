Луценко доручив Прокуратурі оцінити дії комунальників і поліції під час знесення МАФів



Скриншот з відео Дмитра Чигрина Скриншот з відео Дмитра Чигрина

Генпрокурор Юрій Луценко доручив Прокуратурі Києва дати правову оцінку діям правоохоронців та комунальників під час демонтажу МАФів у Києві.

Про це він написав у facеbook.

"У зв'язку з подіями навколо зносу столичних МАФів поставив прокуратурі Києва завдання дати правову оцінку діям силовиків та комунальників", - написав Луценко.

Він наголосив, що МАФ можна зносити лише після попередження, а сам демонтаж має забезпечити цілісність майна.

"Нічні бульдозери і поліцейські зачистки у стосунках із підприємцями – неприпустимі", - підсумував генпрокурор.

Як відомо, вранці 23 грудня бульдозерами знесли ринок з МАФів на вулиці Ревуцького, 40 на Харківському масиві. Демонтаж проводив власник земельної ділянки під кіосками – ТОВ "Казак".

"Орендар найняв людей та привіз будівельну техніку для встановлення паркану. Натомість підприємці почали зводити барикади. У результаті виник конфлікт, почалася штовханина, у хід пішла цегла та вогнегасники. Також були спроби заблокувати рух", - повідомили у поліції.

Внаслідок сутичок під час демонтажу МАФів на вулиці Ревуцького у Києві постраждали 5 осіб.

За даними очевидців, підстрелили з травматичного пістолета одного чоловіка.

Як відомо, МАФи бульдозерами зносять не вперше. Раніше неодноразово такі демонтажі проводили комунальники. Зокрема, уночі 4 грудня трактором потрощили МАФи поблизу станції метро "Політехнічний інститут".

Як пояснив "Українській правді. Київ" нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець, ці МАФи стояли незаконно ще з 2012 року, власників цих споруд неодноразово просили демонтувати конструкції самостійно.

Під ранок 15 грудня потрощили тракторами ринок на Оболоні. Міська влада обіцяє розбити там сквер.

Тієї ж ночі проїхалися тракторами і по кіосках на вулиці Драйзера у Деснянському районі.

19 грудня Білоцерковець повідомив, що міська має намір облаштувати невеликий сквер на місці незаконних кіосків на КПІ.

22 грудня комунальники планували продовжити демонтаж МАФів на КПІ, однак не змогли цього зробити через супротив власників кіосків.

За даними поліції, у сутичках постраждали 5 осіб: двоє правоохоронців та троє цивільних громадян.

Улітку тракторами зносили ринки на Лісовому масиві, на Святошині тощо.