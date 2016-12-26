Контрактову площу перекрили до 9 січня через ярмарок

Рух транспорту на Контрактовій площі перекрили до 9 січня у зв’язку з проведенням новорічно-різдвяних заходів.
Про це повідомляє сайт Подільської РДА.
"До уваги водіїв! Контрактову площу перекриють до 9 січня 2017 року", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що Контрактову площу перекрили на ділянці від Гостинного двору до вулиці Петра Сагайдачного.
Рух транспорту відновлять після закінчення роботи новорічно-різдвяного ярмарку.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко