Контрактову площу перекрили до 9 січня через ярмарок



Фото hiwashingtonhotel.co.uk Фото hiwashingtonhotel.co.uk

Рух транспорту на Контрактовій площі перекрили до 9 січня у зв’язку з проведенням новорічно-різдвяних заходів.

Про це повідомляє сайт Подільської РДА.

"До уваги водіїв! Контрактову площу перекриють до 9 січня 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Контрактову площу перекрили на ділянці від Гостинного двору до вулиці Петра Сагайдачного.

Рух транспорту відновлять після закінчення роботи новорічно-різдвяного ярмарку.