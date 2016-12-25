Пожежу на секонд-хенді локалізували. Відео

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25.12.2016  13:32


Скриншот з відео

Столичні рятувальники локалізували пожежу на ринку секонд-хенд на вулиці Мурманській, 6 поблизу метро „Лісова".

Про це повідомляє Держслужба надзвичайних ситуацій України.

"Пожежу на площі 2 000 м. кв. локалізовано. Гасіння пожежі значно ускладнюється великою кількістю легкозаймистих речей", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що жертв та потерпілих наразі немає.

Роботи по ліквідації пожежі тривають.

На місці події працює 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 92 рятувальники.

Як відомо, займання в торгівельних рядах секонд-хенду виникло 25 грудня об 11:41.  

Під час гасіння пожежі о 12:34 закрили станції метро "Лісова" та "Чернігівська". Рух здійснюється до станції метро "Дарниця".
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