Біля метро "Лісова" горить секонд-хенд. ФОТО. Відео

Frank George: Dm Gr: Я думал, совкодрочеры и неудачники, как раз, торгуют на рынках секондхэндом с клопами и создают искусственную толкучку. Очень странно ощущать себя тупорылым недочеловеком. ..
А ви і є тупорылым недочеловеком, навіть якщо би таким себе не уявляли. Весь світ торгує секонд-хендом і нічого тут соромного немає. Саме більшість пенсіонерів України є покупцями на цих ринках. І це допомагає їм якось виживати. Втім, якщо ви такий біленький і пушистий з товстою кишенею, то може дійсно вам нічого купувати в секонд-хенді. Але не паплюжте бідних людей, котрі купують такі речі.
Frank George: Dm Gr: Я думал, совкодрочеры и неудачники, как раз, торгуют на рынках секондхэндом с клопами и создают искусственную толкучку. Очень странно ощущать себя тупорылым недочеловеком. Вы точно принадлежите к "адекватным людям" ?
они там работают, как бы там не было. Я вообще в АН Украины работаю, на частную компанию, и отношения к торговле не имею. НО в такое время, такими метоадми не стоит уничтожать зароботок любого человека. Адекватен я лично или нет, не мне судить.
Dm Gr: Я очень хочу поставить ларёк-кафе-шаурмячную со стоячими столиками и едой навынос. Никакого алкоголя, не подумайте! Официально и днём мы ничего такого продавать не будем. Где Вы живёте? Я хочу, чтобы рядом были терпеливые жильцы, которые не станут писать на нас бесконечные жалобы. ибо фокус-группа жителей, на которых мы зарабатываем деньги в это непростое время, принадлежит к мировому пролетариату.
Dm Gr: Я думал, совкодрочеры и неудачники, как раз, торгуют на рынках секондхэндом с клопами и создают искусственную толкучку. Очень странно ощущать себя тупорылым недочеловеком. Вы точно принадлежите к "адекватным людям" ?
Oleksii Suprun: Максим Асгард: Защитник рынков вы? Или они столь законны и нормальны? Вот и все.
Вообще адекватные люди против методов уничтожения рабочих мест. По мнению новой типа власти, все с предыдущей незаконно, если в ы не заметили. Они подделывают документы .А мнение типа онименмешаютькметроходжить, неплатютьналогисцуки и тп.- мнние недалеких тупорылых недочеловеков- совкодрочеров неудачников по жизни. Люди кормят семьи, в очень сложное время, не попрошайствуют, не клянчт зарплату или пенсию а именню умеют заработать.Точка!