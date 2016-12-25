Біля метро "Лісова" горить секонд-хенд. ФОТО. Відео

На Лісовому масиві горять склади з секонд-хендом поблизу метро "Лісова" і "Даринка".

Про це "Українській правді. Київ" повідомила керівник Сектору зв’язків із ЗМІ Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Світлана Водолага.

"Сталася пожежа поблизу метро "Лісова". Горять склади з секонд-хендом. Попередньо повідомляли про площу у 100 кв. м. Нині передають про 600, але точна площа пожежі наразі ще невідома", - сказала вона.

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На місці працюють рятувальники.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ