Біля метро "Лісова" горить секонд-хенд. ФОТО. Відео

На Лісовому масиві горять склади з секонд-хендом поблизу метро "Лісова" і "Даринка". Про це "Українській правді. Київ" повідомила керівник Сектору зв’язків із ЗМІ Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Світлана Водолага. "Сталася пожежа поблизу метро "Лісова". Горять склади з секонд-хендом. Попередньо повідомляли про площу у 100 кв. м. Нині передають про 600, але точна площа пожежі наразі ще невідома", - сказала вона. Тут і далі скриншоти з відео Дениса Овсяникова На місці працюють рятувальники. Ірина Балачук, Українська правда. Київ

Коментарі - 12

Frank George:

Dm Gr:

Я думал, совкодрочеры и неудачники, как раз, торгуют на рынках секондхэндом с клопами и создают искусственную толкучку. Очень странно ощущать себя тупорылым недочеловеком. ..



А ви і є тупорылым недочеловеком, навіть якщо би таким себе не уявляли. Весь світ торгує секонд-хендом і нічого тут соромного немає. Саме більшість пенсіонерів України є покупцями на цих ринках. І це допомагає їм якось виживати.

Втім, якщо ви такий біленький і пушистий з товстою кишенею, то може дійсно вам нічого купувати в секонд-хенді. Але не паплюжте бідних людей, котрі купують такі речі.

Dm Gr _ 25.12.2016 14:49

Frank George:

Dm Gr:

Я думал, совкодрочеры и неудачники, как раз, торгуют на рынках секондхэндом с клопами и создают искусственную толкучку. Очень странно ощущать себя тупорылым недочеловеком. Вы точно принадлежите к "адекватным людям" ? они там работают, как бы там не было. Я вообще в АН Украины работаю, на частную компанию, и отношения к торговле не имею. НО в такое время, такими метоадми не стоит уничтожать зароботок любого человека. Адекватен я лично или нет, не мне судить. они там работают, как бы там не было. Я вообще в АН Украины работаю, на частную компанию, и отношения к торговле не имею. НО в такое время, такими метоадми не стоит уничтожать зароботок любого человека. Адекватен я лично или нет, не мне судить.

Dm Gr:

Я очень хочу поставить ларёк-кафе-шаурмячную со стоячими столиками и едой навынос. Никакого алкоголя, не подумайте! Официально и днём мы ничего такого продавать не будем. Где Вы живёте? Я хочу, чтобы рядом были терпеливые жильцы, которые не станут писать на нас бесконечные жалобы. ибо фокус-группа жителей, на которых мы зарабатываем деньги в это непростое время, принадлежит к мировому пролетариату.

Dm Gr:

Я думал, совкодрочеры и неудачники, как раз, торгуют на рынках секондхэндом с клопами и создают искусственную толкучку. Очень странно ощущать себя тупорылым недочеловеком. Вы точно принадлежите к "адекватным людям" ?

Dm Gr _ 25.12.2016 14:27