Кличко звільнив директора "Київтранспарксервісу" і дав на горіхи Майзелю і Сагайдаку

Версія для друку     Додати коментар -
23.12.2016  13:12


Артем Шамрай. Фото з facebook

Мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади директора КП "Київтранспарксервіс" Артема Шамрая у зв’язку "з втратою довіри".

Про це він сказав на засіданні Антикорупційної ради 23 грудня, повідомляє прес-служба політика.

Кличко також передав акт за результатами перевірки діяльності Шамрая до прокуратури.

"На вас покладали надії, що ви зробите паркувальну сферу такою, що ефективно працює. А "Київтранспарксервіс" – підприємство, яке ви очолювали, – нічого не зробило! Ми бачимо, скільки мільйонів гривень знаходиться в тіні. Скільки місто не доотримує коштів. Ви втратили довіру. Багато чого не було зроблено", - сказав мер.

"У мене немає ні бажання, ні часу далі ставити експерименти і давати час, щоби навести лад в цій сфері. Я вас звільняю з цієї посади у зв'язку з втратою довіри!" - наголосив Кличко.

Кличко вимагає комплексної перевірки діяльності КП "Київтранспарксервіс" із відстороненням із займаних посад заступників директора Ярослава Погрібняка, Святослава Мельника, Євгена Сагуйченка.

Також мер ініціював відкриття дисциплінарного провадження відносно заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Іллі Сагайдака та директора департаменту транспортної інфраструктури Сергія Майзеля.

Кличко підкреслив, що завдання столичної влади – побудувати систему,  яка б унеможливлювала корупційні схеми у всіх сферах.

"І я розраховую на людей, які чесно і ефективно працюють на своїх посадах", - підсумував мер Києва.

Як відомо, 21 листопада Кличко заявив, що незадовільно оцінює роботу керівника КП "КиївтранспарксервісАртема Шамрая за 8 місяців.

22 листопада він відсторонив Шамрая від посади на час перевірки з 24 листопада до 6 грудня.

Шамрай керував  КП "Київтранспарксервіс" з 5 лютого 2016 року.
powered by lun.ua
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Кличко звільнив директора "Київтранспарксервісу" і дав на горіхи Майзелю і Сагайдаку
На Харківському масиві бульдозерами потрощили ринок. ФОТО. Доповнено
Поліція знайшла арсенал зброї у квартирі киянина
На Дарниці спалили авто. ФОТО
МАФи на КПІ належать помічнику Ляпіної – радник мера
    ПУБЛІКАЦІЇ
2
Події
02.11, 12:45

25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти, навіть коли є фінансування?

Поки хтось, за словами батьків, "бореться за ринок", а міська влада запевняє, що "проблеми немає" – заручниками ситуації стали хворі діти.
Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
    КОЛОНКА АВТОРА
22.12.2016, 10:52
Ольга Балицька

Не дати шансу житловим аферистам, або Як бути впевненим у своїй інвестиції

Людині, яка не розібралась із рівнем добросовісності забудовника, на голову може звалитися купа проблем, починаючи від відсутності електро- та водопостачання. Але це як-то кажуть квіточки, бо придбані квадратні метри можуть взагалі не побудувати.
19.12.2016, 10:36
Іван Сікора

"Секретні матеріали" бюджету Києва

За цифрами та рядками у бюджеті стоять інтереси конкретних людей та компаній. Вартість питання – від десятків до сотень мільйонів гривень киян. "Ручне" управління та визначення, які програми та об’єкти будуть профінансовані та в якому обсязі, і є основою для корупційних ризиків.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте