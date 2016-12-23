Кличко звільнив директора "Київтранспарксервісу" і дав на горіхи Майзелю і Сагайдаку

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23.12.2016  12:12


Артем Шамрай. Фото з facebook

Мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади директора КП "Київтранспарксервіс" Артема Шамрая у зв’язку "з втратою довіри".

Про це він сказав на засіданні Антикорупційної ради 23 грудня, повідомляє прес-служба політика.

Кличко також передав акт за результатами перевірки діяльності Шамрая до прокуратури.

"На вас покладали надії, що ви зробите паркувальну сферу такою, що ефективно працює. А "Київтранспарксервіс" – підприємство, яке ви очолювали, – нічого не зробило! Ми бачимо, скільки мільйонів гривень знаходиться в тіні. Скільки місто не доотримує коштів. Ви втратили довіру. Багато чого не було зроблено", - сказав мер.

"У мене немає ні бажання, ні часу далі ставити експерименти і давати час, щоби навести лад в цій сфері. Я вас звільняю з цієї посади у зв'язку з втратою довіри!" - наголосив Кличко.

Кличко вимагає комплексної перевірки діяльності КП "Київтранспарксервіс" із відстороненням із займаних посад заступників директора Ярослава Погрібняка, Святослава Мельника, Євгена Сагуйченка.

Також мер ініціював відкриття дисциплінарного провадження відносно заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Іллі Сагайдака та директора департаменту транспортної інфраструктури Сергія Майзеля.

Кличко підкреслив, що завдання столичної влади – побудувати систему,  яка б унеможливлювала корупційні схеми у всіх сферах.

"І я розраховую на людей, які чесно і ефективно працюють на своїх посадах", - підсумував мер Києва.

Як відомо, 21 листопада Кличко заявив, що незадовільно оцінює роботу керівника КП "КиївтранспарксервісАртема Шамрая за 8 місяців.

22 листопада він відсторонив Шамрая від посади на час перевірки з 24 листопада до 6 грудня.

Шамрай керував  КП "Київтранспарксервіс" з 5 лютого 2016 року.
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