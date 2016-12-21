Вкладники банку "Михайлівський" перекрили Хрещатик



Скриншот з сайту Відеопробки Скриншот з сайту Відеопробки

Близько сотні вкладників банку "Михайлівський" перекрили проїжджу частину Хрещатика біля Майдану Незалежності.

Про це повідомляє УНІАН.

Відзначається, що люди не пропускають жоден автомобіль, і деякі водії розвертаються назад в напрямку Європейської площі.

Протестувальники тримають прапори "Банк "Михайлівський" повернення вкладів!" та плакати "Виплати всім вкладникам банку".

Також вони вимагають, щоб президент України виконав обіцянку щодо повернення вкладів цього банку.

За ситуацією спостерігають працівники Нацполіції.

Як відомо, вкладники банку "Михайлівський" неодноразово виходили на мітинги, з вимогою повернути їм гроші.

У серпні президент Петро Порошенко пообіцяв вкладникам банку "Михайлівський", що глава цієї фінансово-кредитної установи буде засуджений, вкрадені гроші будуть знайдені і використані для виплат вкладникам.

19 листопада набув чинності закон, який передбачає відшкодування коштів вкладникам банку "Михайлівський".

У травні в банк "Михайлівський" була введена зовнішня адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим фінкомпаніям.

23 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

У липні Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку.

Прокуратура Києва також розраховує залучити до відповідальності власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТОЦ Gulliver Віктора Поліщука за банкрутство банку "Михайлівський", в якому він раніше володів 92,501% статутного капіталу.

У листопаді ТРЦ "Гулівер" був арештований в рамках справи про банк "Михайлівський".

Національний банк оцінив завдані власником банку "Михайлівський" Віктором Поліщуком збитки в 23 млрд гривень.

Детальніше про те, що сталося з банком "Михайлівський" можна почитати в матеріалі "Економічної правди".