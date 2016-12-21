Поліція проводить спецоперацію по затриманню зловмисника, що закрився у квартирі

Версія для друку     Додати коментар -
21.12.2016  13:47


Фото kyiv.npu.gov.ua

Столичні правоохоронці проводять операцію по затриманню зловмисника, який напав з пістолетом на жителя Оболоні, а потім погрожував поліції. Наразі чоловік закрився у власній квартирі.

Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.

Відзначається, що правоохоронців викликав чоловік, який розповів, що у ліфті багатоповерхівки невідомий вдарив його пістолетом по голові і, нічого не забравши, втік.

За вказаною адресою терміново прибув автопатруль. Заявник детально описав нападника.

"Патрульні помітили у під’їзді будинку чоловіка, схожого на підозрюваного. Коли спробували його затримати, правопорушник почав погрожувати поліцейським. У результаті поліцейські змушені були застосувати табельну вогнепальну зброю, а відтак поранили зловмисника", - йдеться в повідомленні.

Після цього нападник зачинився у власній квартирі. Відзначається, що чоловік поводиться неадекватно.

Наразі між ним і правоохоронцями тривають переговори.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.