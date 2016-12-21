Поліція проводить спецоперацію по затриманню зловмисника, що закрився у квартирі

Столичні правоохоронці проводять операцію по затриманню зловмисника, який напав з пістолетом на жителя Оболоні, а потім погрожував поліції. Наразі чоловік закрився у власній квартирі.
Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.
Відзначається, що правоохоронців викликав чоловік, який розповів, що у ліфті багатоповерхівки невідомий вдарив його пістолетом по голові і, нічого не забравши, втік.
За вказаною адресою терміново прибув автопатруль. Заявник детально описав нападника.
"Патрульні помітили у під’їзді будинку чоловіка, схожого на підозрюваного. Коли спробували його затримати, правопорушник почав погрожувати поліцейським. У результаті поліцейські змушені були застосувати табельну вогнепальну зброю, а відтак поранили зловмисника", - йдеться в повідомленні.
Після цього нападник зачинився у власній квартирі. Відзначається, що чоловік поводиться неадекватно.
Наразі між ним і правоохоронцями тривають переговори.
|19.12.2016, 10:36
Іван Сікора