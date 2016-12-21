Київ проведе техекспертизу "чорного" театру

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21.12.2016  11:17


Фото Ярослав Ємельяненко

Столична влада обіцяє провести незалежну технічну експертизу щодо можливих порушень містобудівного, пам’яткоохоронного законодавства, авторських прав при реконструкції будівлі Театру на Подолі до квітня 2017 року.

Про це у facebook повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

"До квітня ми маємо провести незалежну технічну експертизу щодо можливих порушень містобудівного, пам’яткоохоронного законодавства, авторських прав при реконструкції будівлі Театру на Подолі, а також всіх необхідних експертиз, які будуть визначені Робочою групою", - написав чиновник.

Бондаренко відзначив, що робочу групу створять до середини січня.

Вона повинна буде напрацювати механізм публічного обговорення низки питань – від містобудівного та пам’яткоохоронного законодавства до нового будівництва в історичному середовищі, долі Андріївського узвозу, меценатства тощо.

До травня робочій групі необхідно буде сформувати рекомендації Архітектурно-містобудівній раді та головному архітекторові міста Києва щодо будівлі Театру на Подолі.

"До цього часу необхідно розпочати розробку окремих регуляторних актів для гармонізації взаємовідносин між громадою, бізнесом та адміністрацією на рівні міського менеджменту", - відзначив чиновник.

"До травня ми маємо розпочати дискусію стосовно долі Андріївського узвозу для убезпечення майбутніх конфліктних ситуацій, розпочати розробку стратегічного документу щодо майбутнього розвитку вулиці Андріївський узвіз", - переконаний керівник апарату КМДА.

Він закликав столичних мешканців долучитися до робочої групи та обговорення питань містобудування у Києві.

Як відомо, киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру, зведеного на Андріївському узвозі.

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, зробила зауваження і попросила архітектора Олега Дроздова врахувати їх. Після цього Дроздов повинен був надати проект на розгляд ради для затвердження, але він не з'явився.

Кондитерська корпорація "Рошен" виділила 165 мільйонів гривень на реконструкцію Київського драматичного театру на Андріївському узвозі.

Депутат від фракції "Солідарність", заступник голови комісії Київради з питань містобудування, архітектури й землекористування Олександр Харченко навіть вирішив скликати засідання комісії, щоб розглянути питання "потвори" на Андріївському узвозі.

29 листопада фасад нової будівлі театру відкрили. 

Архітектор нової будівлі київського академічного театру на Подолі Олег Дроздов стверджує, що не отримував конструктивних пропозицій щодо змін у фасаді театру. 

Водночасголовний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що щодо нової будівлі театру будуть громадські обговорення.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що без врахування думки фахівців і громадськості щодо зовнішнього вигляду будівлі, театр на Подолі не буде зданий в експлуатацію. 

29 листопада столичний житель зареєстрував на сайті Київради петицію з вимогою демонтувати фасад нової будівлі Театру на Подолі. Станом на 21 грудня вона зібрала 9 тисяч підписів з необхідних 10 тисяч.

Українська правда. Київ 
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