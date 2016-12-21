Суддя звів розкішний будинок у забороненій зоні Дніпра і записав на родичку

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21.12.2016  10:34


У судді Київського апеляційного адмінсуду Ярослава Василенка знайшовся "садовий будинок" у столиці площею 700 квадратних метрів, який він забув вказати в декларації.

Про це йдеться у розслідуванні Марини Ансіфорової для програми "Наші гроші. Досудилися".

Журналісти з’ясували, що гігантський маєток, зведений з порушеннями в охоронній зоні Дніпра – усього за 30 метрів від річки, записаний на двоюрідну сестру судді. А сам Василенко користується ним за довіреністю. 

 

Суддя у своїй декларації вказав лише пенсію та заробітну плату, що загалом становить трохи більше 300 тисяч гривень на рік.

"Проте люксові авто Хюндай Санта Фе та БМВ Х-1, вражаюча колекція мисливських рушниць, дорогі годинники та 1,5 мільйони гривень готівкою у суддівській декларації натякають, що служитель закону живе не на зарплату", - відзначає журналіст.

 

За легендою сестра судді, яка працювала на заводі „Арсенал", сама придбала землю просто на березі Дніпра і сам звела палац – для себе і родичів. Каже, отримала спадок від батька. Легенду повторю і мати Василенка.

Однак сусіди кажуть, що спадком була стара хата у селі на Житомирщині, за яку після продажу отримали трохи більше 30 тисяч доларів.

 Номінальна власниця маєтку. Каже, збудувала все на зарплату на заводі і спадок у 30 тисяч доларів

Навесні Вища кваліфікаційна комісія суддів перевіряла суддю Василенка і вирішила, що той має право здійснювати правосуддя. 
Коментарі - 2
Виктор Тарасов _ 21.12.2016 12:49
Починати треба з однотурового президента. Якщо йому можна, то чому суддя не може збудувати собі "хатинку". Єдина умова, площа не повинна перевищувати 1000 м2 (президентських), субординація! Теж саме відбувається з бізнесом у країні-агресорі. Вслід за "рошеном" туди поступово переходять всілякі "епіцентри" та "атб". Висновок - риба вже давно гнила, бо почала гнити з голови! Коли ми це усвідомимо?
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Ігор Мицько _ 21.12.2016 12:46
Конфіскувати та знести, за порушення санзони.
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