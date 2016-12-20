Чиновниця Київщини змогла купити квартиру під Києвом за $4 тисячі



Фото kor.gov.ua Фото kor.gov.ua

Головування у Київській облраді суттєво позначилося на добробуті 31-річної представниці ВО "Батьківщина" Ганни Старикової – за 2015 рік у політика з’явилися 3 квартири, земельна ділянка, акції "Банку Велес", 2,8 мільйони гривень готівкою, а під Миколая і "Ягуар" за 1,7 мільйона гривень.

Про це пише "Чесно".

Відзначається, що, згідно з декларацією 2014 року Старикова не мала ні квартири, ні землі, ні легкового авто, а лише 3 вантажівки та трохи більше 74,5 тисяч гривень зарплати.

"Це кошти від відчуження нерухомого майна. Є декларація офіційна на НАЗК – там все указано, всі зміни майнового стану там відображені", - пояснила Старикова, звідки взяла понад півтора мільйони на "Ягуар".

Нині автопарк голови облради налічує 4 авто: вантажівки Mercedes-benz Sprinter 211 CDI 2006 року випуску та Volkswagen LT 35 2006 року випуску, вантажопасажирський Volkswagen crafter 2009 року випуску та придбаний у грудні "Ягуар".

Крім того, у 2015 році Старикова придбала 3 квартири – дві з яких розташовані в Києві, площею 60 та 73 квадратні метри й позначені в декларації як об’єкти незавершеного будівництва.

Одна з квартир Старикової розташована в Ірпені – її площа 41 кв. метр, придбана у вересні 2015 року за менше, ніж 103 тисячі гривень.

Таким чином, квадратний метр житла біля столиці обійшовся Стариковій у 2,5 тисячі гривень. Хоча середня вартість квадратного метра житла в Ірпені становить 7-8 тисяч гривень.

На запитання журналістів, як вдалося придбати житло так дешево, Старикова відповіла, що таку ціну встановив забудовник.

"Це рівно те, що мені виставив забудовник. Ви зателефонуйте забудовнику і запитайте його. Якби мені ще заплатили за придбання цієї квартири, я б узагалі щаслива була!", - відповіла Старикова.

Попри наявність квартир, з березня 2015 року голова облради живе в орендованій квартирі у 62 кв. м, яка розташована в Київській області. За оренду житла платить удвічі більше, ніж за купівлю квартири в Ірпені – 240 тисяч гривень.

"У мене немає грошей на ремонт цих квартир, а ви кажете – "маючи житло". А в нас зараз забудовники не здають з ремонтом квартири", - прокоментувала Старикова, чому маючи 3 квартири, живе в орендованій.

Також у 2015-му році Старикова придбала земельну ділянку в селі Вишеньки Бориспільського району. Згідно з декларацією політика, ділянку розміром 10 соток їй вдалося купити за 150 тисяч гривень. Хоча на сайтах продажу землі у Вишеньках лише за сотку просять 50 тисяч гривень.

"А у вас якісь свої відомості? Є оцінка, є вартість? Це ж не перша купівля, це не було виділення, це було придбання у фізичної особи. Як ви вважаєте, якщо це ціна, то яка вона має бути?", - відповіла Старикова.

За інформацією ЗМІ, Старикова ніколи не займалася бізнесом і походження таких статків у неї невідоме. З березня 2014 року жінка почала працювати першим заступником голови Київської облдержадміністрації й протрималася на цій посаді кілька місяців. Це було за часів головування Володимира Шандри.

Через рік Старикову як депутата "Батьківщини" обрали головою облради.

До того, 7 років Старикова працювала помічником на платній основі колишнього народного депутата, а нині депутата Київської облради Костянтина Бондарєва.

Окрім землі та квартир, у 2015 році Старикова придбала 50 акцій ПАТ "Банк Велес", вартістю 500 гривень. Жінка тримає вдома готівкою 2,8 мільйона гривень. Банку довірила трохи більше 20,5 тисячі гривень.

Політик не вказала в декларації членів своєї родини.