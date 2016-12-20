Чиновниця Київщини змогла купити квартиру під Києвом за $4 тисячі

Версія для друку     Додати коментар -
20.12.2016  10:15


Фото kor.gov.ua

Головування у Київській облраді суттєво позначилося на добробуті 31-річної представниці ВО "Батьківщина" Ганни Старикової – за 2015 рік у політика з’явилися 3 квартири, земельна ділянка, акції "Банку Велес", 2,8 мільйони гривень готівкою, а під Миколая і "Ягуар" за 1,7 мільйона гривень.

Про це пише "Чесно".

Відзначається, що, згідно з декларацією 2014 року Старикова не мала ні квартири, ні землі, ні легкового авто, а лише 3 вантажівки та трохи більше 74,5 тисяч гривень зарплати.

"Це кошти від відчуження нерухомого майна. Є декларація офіційна на НАЗК – там все указано, всі зміни майнового стану там відображені", - пояснила Старикова, звідки взяла понад півтора мільйони на "Ягуар".

Нині автопарк голови облради налічує 4 авто: вантажівки Mercedes-benz Sprinter 211 CDI 2006 року випуску та  Volkswagen LT 35 2006 року випуску, вантажопасажирський Volkswagen crafter 2009 року випуску та придбаний у грудні "Ягуар".

Крім того, у 2015 році Старикова придбала 3 квартири – дві з яких розташовані в Києві, площею 60 та 73 квадратні метри й позначені в декларації як об’єкти незавершеного будівництва.

Одна з квартир Старикової розташована в Ірпені – її площа 41 кв. метр, придбана у вересні 2015 року за менше, ніж 103 тисячі гривень.

 

Таким чином, квадратний метр житла біля столиці обійшовся Стариковій у 2,5 тисячі гривень. Хоча середня вартість квадратного метра житла в Ірпені становить 7-8 тисяч гривень.

На запитання журналістів, як вдалося придбати житло так дешево, Старикова відповіла, що таку ціну встановив забудовник.  

"Це рівно те, що мені виставив забудовник. Ви зателефонуйте забудовнику і запитайте його. Якби мені ще заплатили за придбання цієї квартири, я б узагалі щаслива була!", - відповіла Старикова.

Попри наявність квартир, з березня 2015 року голова облради живе в орендованій квартирі у 62 кв. м, яка розташована в Київській області. За оренду житла платить удвічі більше, ніж за купівлю квартири в Ірпені – 240 тисяч гривень.

"У мене немає грошей на ремонт цих квартир, а ви кажете – "маючи житло". А в нас зараз забудовники не здають з ремонтом квартири", - прокоментувала Старикова, чому маючи 3 квартири, живе в орендованій.

Також у 2015-му році Старикова придбала земельну ділянку в селі Вишеньки Бориспільського району. Згідно з декларацією політика, ділянку розміром 10 соток їй вдалося купити за 150 тисяч гривень. Хоча на сайтах продажу землі у Вишеньках лише за сотку просять 50 тисяч гривень.

"А у вас якісь свої відомості? Є оцінка, є вартість? Це ж не перша купівля, це не було виділення, це було придбання у фізичної особи. Як ви вважаєте, якщо це ціна, то яка вона має бути?", - відповіла Старикова.

За інформацією ЗМІ, Старикова ніколи не займалася бізнесом і походження таких статків у неї невідоме. З березня 2014 року жінка почала працювати першим заступником голови Київської облдержадміністрації й протрималася на цій посаді кілька місяців. Це було за часів головування Володимира Шандри.

Через рік Старикову як депутата "Батьківщини" обрали головою облради.

До того, 7 років Старикова працювала помічником на платній основі колишнього народного депутата, а нині депутата Київської облради Костянтина Бондарєва.

Окрім землі та квартир, у 2015 році Старикова придбала 50 акцій ПАТ "Банк Велес", вартістю 500 гривень. Жінка тримає вдома готівкою 2,8 мільйона гривень. Банку довірила трохи більше 20,5 тисячі гривень.

Політик не вказала в декларації членів своєї родини.
Коментарі - 3
Виталий Швагер _ 20.12.2016 11:10
Uli Stein:
Колишній журналіст УП також придбав квартиру з суттєвою знижкою. З невстановлених джерел доходів. Чому Лєщенко можна, А Стариковій - ні.
Вот пока у нас общество будет состоять из таких полезных идиoтoв, как Uli Stein, всякие Стариковые и буду иметь всех в виду...
Відповісти | З цитатою
Иван Иваненко _ 20.12.2016 10:54
Вона...купує!!
Відповісти | З цитатою
Uli Stein _ 20.12.2016 10:49
Колишній журналіст УП також придбав квартиру з суттєвою знижкою. З невстановлених джерел доходів. Чому Лєщенко можна, А Стариковій - ні.
Відповісти | З цитатою
Подивитися всі коментарі або додати свій
    НАЙГОЛОВНІШЕ
У Києві закрили на карантин 131 школу
Чиновниця Київщини змогла купити квартиру під Києвом за $4 тисячі
У Києві спіймали шахраїв, які вкрали 200 об'єктів нерухомості
Екс-топ-менеджеру "Київміськбуду" повідомили про підозру
Біля центрального РАГСу хочуть звести три висотки на 30 поверхів. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
2
Події
02.11, 12:45

25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти, навіть коли є фінансування?

Поки хтось, за словами батьків, "бореться за ринок", а міська влада запевняє, що "проблеми немає" – заручниками ситуації стали хворі діти.
Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
    КОЛОНКА АВТОРА
19.12.2016, 10:36
Іван Сікора

"Секретні матеріали" бюджету Києва

За цифрами та рядками у бюджеті стоять інтереси конкретних людей та компаній. Вартість питання – від десятків до сотень мільйонів гривень киян. "Ручне" управління та визначення, які програми та об’єкти будуть профінансовані та в якому обсязі, і є основою для корупційних ризиків.
14.12.2016, 14:01
Мар'яна Томин

Столичне материнство: фіктивна повага

Київ як місто має досить великий перелік програм та рішень щодо підтримки матерів та дітей, але насправді ці обіцянки мало чим допомагають сім’ям.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте