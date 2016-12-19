Екс-топ-менеджеру "Київміськбуду" повідомили про підозру

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19.12.2016  16:20


В'ячеслав Топчій. Фото podrobnosti.ua

Колишньому топ-менеджеру АК "Київміськбуд" В’ячеславу Топчію оголосили про підзору в організації розтрати комунального майна Києва.

Про це у facebook написав генпрокурор Юрій Луценко. 

"Столична прокуратура повідомила про підозру В. Топчію – колишньому топ-менеджеру АК "Київміськбуд" часів управління Черновецького Л.М., з вини якого з комунальної власності вибули контрольні пакети акцій 32 акціонерних товариств вартістю 77 мільйонів гривень на користь 6 підприємств, зареєстрованих на території Республіки Кіпр", - написав він.

За словами Луценка, наразі до суду спрямовано клопотання про обрання запобіжного заходу для Топчія.

У прокуратурі повідомили, що Топчій у 2010 році організував розтрату комунального майна, зловживаючи службовим становищем та за попередньою змовою групою осіб. 

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"Крім цього зазначеній особі інкримінується, підбурення у службовому підроблені, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу", - додали у прокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 4 ст. 27 (підбурювання до вчинення злочину), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

У прокуратурі також додали, що незаконно відчужені акції компанії "Київміськбуд" вже повернуто законному власнику.
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