Біля центрального рагсу хочуть звести три висотки на 30 поверхів. ФОТО

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19.12.2016  15:51


Фото ХК "Київміськбуд"

ХК "Київміськбуд" має намір звести три 30-поверхових висотки поблизу центрального рагсу на перетині проспекту Перемоги і вулиці Борщагівської.  

Проект ЖК "Manhattan", який почали будувати ще навесні, опублікований на сайті холдингової компанії.

Як пише "Сегодня" з посиланням на архітектурне бюро, що займалося проектуванням фасаду майбутнього ЖК, перші поверхи займуть комерційні приміщення і кафе.

 Фото "Сегодня"

"На перших, вбудованих поверхах, повинні розташуватися заклади громадського харчування, спорт-центр і магазини", - розповіли в архітектурному бюро.

 Фото ХК "Київміськбуд"

Нині на будмайданчику кипить робота, однак про терміни здачі будинку в експлуатацію у "Київміськбуді" поки не говорять.

Також у компанії запевнили, що будівлю рагсу ніхто не зруйнує.
Коментарі - 2
Евгений Буравлев _ 19.12.2016 17:39
"Архитектурный абсурд" в Киеве. О приемственности в соблюдении архитектурной гармонии города, говорят планируемые высотеи "Киевгорстроя" и уже созданным, хорошо знакомым киевлянам (не только) и "живущим" в городском ландшафте "дворцу" городского ЗАГСа. Вывод один: каковы мастера от архитектуры, такова и власть их нанимающая (получающая откаты), таковы и результаты их совместной работы.
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Vladimir Levchenko _ 19.12.2016 16:58
Как у нас любят рекламировать: "рядом удобная транспортная развязка", а так же Ж/Д вокзал, и масса других прелестей ... смог, пыль, вонь, нескончаемый поток авто транспорта с 4-х сторон и шум, постоянный, вечный шум...

В довесок к этому отсутствие стоянок и пространства возле дома, возможно все это заменяет бензозаправка, не знаю, спорить не буду, не архитектор, им виднее, они учились всему этому или нет ?...
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