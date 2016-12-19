Біля центрального РАГСу хочуть звести три висотки на 30 поверхів. ФОТО

ХК "Київміськбуд" має намір звести три 30-поверхових висотки поблизу центрального рагсу на перетині проспекту Перемоги і вулиці Борщагівської.
Проект ЖК "Manhattan", який почали будувати ще навесні, опублікований на сайті холдингової компанії.
Як пише "Сегодня" з посиланням на архітектурне бюро, що займалося проектуванням фасаду майбутнього ЖК, перші поверхи займуть комерційні приміщення і кафе.
|Фото "Сегодня"
"На перших, вбудованих поверхах, повинні розташуватися заклади громадського харчування, спорт-центр і магазини", - розповіли в архітектурному бюро.
|Фото ХК "Київміськбуд"
Нині на будмайданчику кипить робота, однак про терміни здачі будинку в експлуатацію у "Київміськбуді" поки не говорять.
Також у компанії запевнили, що будівлю рагсу ніхто не зруйнує.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко