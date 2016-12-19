Біля центрального РАГСу хочуть звести три висотки на 30 поверхів. ФОТО

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19.12.2016  14:51


Фото ХК "Київміськбуд"

ХК "Київміськбуд" має намір звести три 30-поверхових висотки поблизу центрального рагсу на перетині проспекту Перемоги і вулиці Борщагівської.  

Проект ЖК "Manhattan", який почали будувати ще навесні, опублікований на сайті холдингової компанії.

Як пише "Сегодня" з посиланням на архітектурне бюро, що займалося проектуванням фасаду майбутнього ЖК, перші поверхи займуть комерційні приміщення і кафе.

 Фото "Сегодня"

"На перших, вбудованих поверхах, повинні розташуватися заклади громадського харчування, спорт-центр і магазини", - розповіли в архітектурному бюро.

 Фото ХК "Київміськбуд"

Нині на будмайданчику кипить робота, однак про терміни здачі будинку в експлуатацію у "Київміськбуді" поки не говорять.

Також у компанії запевнили, що будівлю рагсу ніхто не зруйнує.
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