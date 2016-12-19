Петиція проти сміттєспалювального заводу на Троєщині набрала 10 тисяч голосів



Фото з сайту петицій Фото з сайту петицій

Петиція проти будівництва сміттєспалювального заводу в мікрорайоні "Троєщина" набрала необхідні для розгляду 10 тисяч підписів.

Про йдеться на сайті петицій до Київради.

"Київська влада розглядає питання будівництва сучасного сміттєспалювального заводу в районі ТЕЦ-6 на Троєщині. Не дозволимо цього зробити. Нехай розглядають будівництво за Києвом", - пише автор петиції.

Відзначається, що петицію вже розглянула постійна комісія Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

На ній вирішили прийняти петицію до відома, створити робочу групу на чолі із заступником голови КМДА Петром Пантелеєвим та у 2017 році провести підготовку до громадського обговорення будівництва сміттєспалювального заводу, оприлюднити технічні матеріали щодо будівництва, провести роз’яснювальну роботу серед киян.

Як відомо, Київська адміністрація має намір почати проектування будівництва 2 сміттєспалювальних заводів у 2017 році.

У грудні мер Києва звернувся до Кабміну з проханням надати державні гарантії для реалізації Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) будівництва сміттєспалювального заводу в Деснянському районі.