У сквері Небесної сотні влаштують різдвяне свято

17 грудня у сквері Небесної сотні, що вулиці Михайлівській, 24-26, влаштують затишне Різдвяне свято.
Про це повідомляє Місто-сад у facebook.
"Це чарівне місце між Михайлівською площею та Майданом Незалежності напередодні Нового року та Різдва вже традиційно перетвориться на справжню казку як для дорослих, так і для дітей", - йдеться в повідомленні.
На гостей свята чекає запашний чай, смачні пригощання, різдвяні солодощі, костюмований виступ дітей з фольк-студії "Правиця", легка святкова музика, Скверні сувеніри тощо.
На урочистому відкритті також відбудеться символічне запалення вогнів Скверу.
Програма:
16:00 – відкриття Різдвяної казки.
16:30 -17:30 – костюмований виступ дітей з фольк-студія "Правиця".
17:30 - 22:00 – музика, пригощання, дружня вечірка
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