У сквері Небесної сотні влаштують різдвяне свято



Фото purpurno.com Фото purpurno.com

17 грудня у сквері Небесної сотні, що вулиці Михайлівській, 24-26, влаштують затишне Різдвяне свято.

Про це повідомляє Місто-сад у facebook.

"Це чарівне місце між Михайлівською площею та Майданом Незалежності напередодні Нового року та Різдва вже традиційно перетвориться на справжню казку як для дорослих, так і для дітей", - йдеться в повідомленні.

На гостей свята чекає запашний чай, смачні пригощання, різдвяні солодощі, костюмований виступ дітей з фольк-студії "Правиця", легка святкова музика, Скверні сувеніри тощо.

На урочистому відкритті також відбудеться символічне запалення вогнів Скверу.

Програма:

16:00 – відкриття Різдвяної казки.

16:30 -17:30 – костюмований виступ дітей з фольк-студія "Правиця".

17:30 - 22:00 – музика, пригощання, дружня вечірка