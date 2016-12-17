У сквері Небесної сотні влаштують різдвяне свято

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17.12.2016  12:02


Фото purpurno.com

17 грудня у сквері Небесної сотні, що вулиці Михайлівській, 24-26, влаштують затишне Різдвяне свято.

Про це повідомляє Місто-сад у facebook.

"Це чарівне місце між Михайлівською площею та Майданом Незалежності напередодні Нового року та Різдва вже традиційно перетвориться на справжню казку як для дорослих, так і для дітей", - йдеться в повідомленні.

На гостей свята чекає запашний чай, смачні пригощання, різдвяні солодощі, костюмований виступ дітей з фольк-студії "Правиця", легка святкова музика, Скверні сувеніри тощо.

 

На урочистому відкритті також відбудеться символічне запалення вогнів Скверу.

Програма:

16:00 – відкриття Різдвяної казки.

16:30 -17:30 – костюмований виступ дітей з фольк-студія "Правиця".

17:30 - 22:00 – музика, пригощання, дружня вечірка.

Як відомо, 17 грудня у центрі чергуватиме більше 400 правоохоронців у зв’язку з початком новорічно-різдвяних ярмарків та інших проектів.
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