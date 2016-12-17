З 20 грудня 4 тролейбусам подовжать маршрути, а один закриють

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17.12.2016  09:32


Фото з ВК "Типичный Киевпасстранс"

З 20 грудня КП "Київпастранс" подовжить та внесе зміни у маршрути тролейбусів № 1, 11, 50 та 50к. Водночас закриє тролейбусний маршрут № 46.

Про це повідомляє сайт компанії.

Відзначається, що таке рішення прийнято відповідно до рекомендацій Світового банку по оптимізації мережі маршрутів громадського транспорту Києва.

Зокрема, тролейбус №1 "Вулиця Маршальська – вулиця Жилянська" курсуватиме по трасі: проспект Науки – бульвар Дружби народів – вулиця Велика Васильківська  – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Саксаганського – вулиця Антоновича – бульвар Дружби народів – проспект Валерія Лобановського – проспект Науки;

тролейбус № 11"Національний музей народної архітектури та побуту України – вулиця Маршальська" рухатиметься по трасі: вулиця Академіка Заболотного – проспект Академіка Глушкова – проспект Голосіївський – проспект Науки (до вулиці Маршальської) – проспект Науки – проспект Валерія Лобановського – проспект Голосіївський – проспект Академіка Глушкова – вулиця Академіка Заболотного;

тролейбус № 50 "Вулиця Милославська – метро "Либідська" курсуватимутье по трасі: проспект Володимира Маяковського – бульвар Перова – проспект Визволителів – вулиця Будівельників – проспект Юрія Гагаріна – проспект Соборності – міст імені Патона – бульвар Дружби народів – вулиця Велика Васильківська – Либідська площа – вулиця Антоновича – бульвар Дружби народів – міст імені Патона – проспект Соборності – проспект Миру – вулиця Будівельників – проспект Визволителів – бульвар Перова – проспект Володимира Маяковського;

тролейбус № 50к "Вулиця Милославська – Дарницька площа" їздитиме  по трасі: проспект Володимира Маяковського – бульвар Перова – проспект Визволителів – вулиця Будівельників – проспект Юрія Гагаріна – проспект Миру – вулиця Будівельників – проспект Визволителів – бульвар Перова – проспект Володимира Маяковського;

Разом з тим з 20 грудня закривається рух тролейбусів маршруту № 46 "Вулиця Маршальська – Голосіївський парк". 

Також перейменовуються зупинки автобусів маршруту № 46 та тролейбусів маршрутів №29, 50, 50к, а саме: зупинка "Металобаза" на проспекті Визволителів – на "Парк "Перемога"; зупинка "Вулиця Попудренка" на вулиці Будівельників – на "метро "Дарниця". 

З 20 грудня також відміняється зупинка автобусів маршруту № 45 "Вулиця Григоренка – метро "Дарниця" "Вулиця Попудренка" в напрямку метро "Дарниця".  
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