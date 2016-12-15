Уночі тракторами розтрощили ринок на Оболоні. ФОТО

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15.12.2016  10:25


Уночі 15 грудня на столичній Оболоні розтрощили тракторами ринок.

Про це у facebook повідомляє Dtp.kiev.ua.

"Близько 4 ранку група у балаклавах прибула на метро "Оболонь". Усіх, хто працював уночі, попросили вийти з приміщень. Після чого (по магазинах – ред.) пройшлись двома тракторами з ковшами", - йдеться в повідомленні. 

 

Відзначається, що зруйновані аптека, магазин "Космо", будинок побуту, рибний магазин, ломбард, магазин мобільного зв’язку та інші. 

 

Як відомо, уночі 4 грудня так само трактором потрощили МАФи поблизу станції метро "Політехнічний інститут". Робили це комунальники.

Як пояснив "Українській правді. Київ" нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець, ці МАФи стояли незаконно ще з 2012 року, власників цих споруд неодноразово просили демонтувати конструкції самостійно.  

Вранці 11 жовтня комунальники демонтували прибудовку до ресторану "Девайс" на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Демонтаж відбувся за допомогою трактора з гідромолотом.

9 серпня екскаваторами потрощили МАФи поблизу станції метро "Лісова".

Уночі 24 червня по всьому Києву тракторами і під охороною зносили ринки. За словами підприємців, їх про це не повідомили, тож люди навіть не встигли забрати свій товар – трактори "переміщали" МАФи з товаром.

Вранці 1 липня комунальники продовжили демонтаж незаконних МАФів поблизу метро "Святошин", серед яких був і кіоск фабрики президента "Рошен".
Коментарі - 10
Инна Куницкая _ 15.12.2016 13:21
Пострадавшие пусть бегут в суд и доказывают неправомерность действий мэрии и законность своих шанхайчиков. И по поводу налогов (некто ДМ ГР улыбнул) - если барыги просто работают и ничего не просят, а налоги "пусть платят идиоты" - то о чем еще говорить? А пенсии и пособия с чего платить этим же барыгам, их папам, мамам, бабушкам, дедушкам и т.д., если не с налогов? Вот эти же - обиженные - потом и будут стоять в первых рядах под ВР с плакатами "Даешь пенсию!" Вопрос: с ЧЕГО??? С налогов из моей зарплаты? Ага, ЩАС!
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Нашихбють _ 15.12.2016 13:08
Мля, це все означає, що СУДу в нас НЕ МАЄ. Власті Києва перейняли метод філіпінця Родріго Дутерте, яки за основу взяв терор, вважаючи що це відмінний засіб боротьби с наркоторгівцями, тому їх там рострілюют вдень і вночі на вулицях без суду і слідства як скажених собак.
Осталось тільки добавити, «правильною» дорогою ідете малята.
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Dm Gr _ 15.12.2016 12:56
Anatoly Parnenko:
Шара закінчується. Пора працювати по закону.
мізки у вас закінчуються, якщо були. Яка шара? Де шара , люди працювали, не просили пенсій , зарплат, а просто працювали. А податки і мзду хай ідіоти ідіотам платять. Чи може ви з міськадміністрації? А може той невдаха що плаче як заважають бідненькому ходити до метро мафи?? Лицемірність ніколи цю країну з лайна не виведе.
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Людмила Пелехова _ 15.12.2016 12:34
Ломаем, трощим, лишаем людей рабочих мест, уничтожает чужой товар, собственность, оборудование во имя благородной цели и закона, но у нас в стране закон, "як дышло, куды повернеш туды и вышло". А где новые рабочие места в этой нищей стране и столице, идти на работу в супес разрешением?маркеты? Так вы поспрашивайте тех , кто там работает продавцами и кассирами, сплошное бесправие и унижение и минимальные зарплаты. И ещё, сначала сносят часть киосков/ м.Лесная/, а бардак остаётся: нет тротуаров, какие-то новые киоски ставятся, но это уже с разрешением? Единственное , что правильно- это освобождение зоны выхода из метро , переходов, это реально соблюдение безопасности людей и здесь альтернативы нет.
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Anton Gorodetskiy _ 15.12.2016 12:25
Володимир Шевченко:
Tamara Stefanova: Не гарячкуй, а може слід виконувати закон ?
а может сначала власть пусть закон выполняет?
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