Уночі тракторами розтрощили ринок на Оболоні. ФОТО

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15.12.2016  10:25


Уночі 15 грудня на столичній Оболоні розтрощили тракторами ринок.

Про це у facebook повідомляє Dtp.kiev.ua.

"Близько 4 ранку група у балаклавах прибула на метро "Оболонь". Усіх, хто працював уночі, попросили вийти з приміщень. Після чого (по магазинах – ред.) пройшлись двома тракторами з ковшами", - йдеться в повідомленні. 

 

Відзначається, що зруйновані аптека, магазин "Космо", будинок побуту, рибний магазин, ломбард, магазин мобільного зв’язку та інші. 

 

Як відомо, уночі 4 грудня так само трактором потрощили МАФи поблизу станції метро "Політехнічний інститут". Робили це комунальники.

Як пояснив "Українській правді. Київ" нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець, ці МАФи стояли незаконно ще з 2012 року, власників цих споруд неодноразово просили демонтувати конструкції самостійно.  

Вранці 11 жовтня комунальники демонтували прибудовку до ресторану "Девайс" на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Демонтаж відбувся за допомогою трактора з гідромолотом.

9 серпня екскаваторами потрощили МАФи поблизу станції метро "Лісова".

Уночі 24 червня по всьому Києву тракторами і під охороною зносили ринки. За словами підприємців, їх про це не повідомили, тож люди навіть не встигли забрати свій товар – трактори "переміщали" МАФи з товаром.

Вранці 1 липня комунальники продовжили демонтаж незаконних МАФів поблизу метро "Святошин", серед яких був і кіоск фабрики президента "Рошен".
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