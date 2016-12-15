Уночі тракторами розтрощили ринок на Оболоні. ФОТО

"Близько 4 ранку група у балаклавах прибула на метро "Оболонь". Усіх, хто працював уночі, попросили вийти з приміщень. Після чого (по магазинах – ред.) пройшлись двома тракторами з ковшами", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що зруйновані аптека, магазин "Космо", будинок побуту, рибний магазин, ломбард, магазин мобільного зв’язку та інші.
Як пояснив "Українській правді. Київ" нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець, ці МАФи стояли незаконно ще з 2012 року, власників цих споруд неодноразово просили демонтувати конструкції самостійно.
Пострадавшие пусть бегут в суд и доказывают неправомерность действий мэрии и законность своих шанхайчиков. И по поводу налогов (некто ДМ ГР улыбнул) - если барыги просто работают и ничего не просят, а налоги "пусть платят идиоты" - то о чем еще говорить? А пенсии и пособия с чего платить этим же барыгам, их папам, мамам, бабушкам, дедушкам и т.д., если не с налогов? Вот эти же - обиженные - потом и будут стоять в первых рядах под ВР с плакатами "Даешь пенсию!" Вопрос: с ЧЕГО??? С налогов из моей зарплаты? Ага, ЩАС!
Мля, це все означає, що СУДу в нас НЕ МАЄ. Власті Києва перейняли метод філіпінця Родріго Дутерте, яки за основу взяв терор, вважаючи що це відмінний засіб боротьби с наркоторгівцями, тому їх там рострілюют вдень і вночі на вулицях без суду і слідства як скажених собак. Осталось тільки добавити, «правильною» дорогою ідете малята.
Anatoly Parnenko: Шара закінчується. Пора працювати по закону.
мізки у вас закінчуються, якщо були. Яка шара? Де шара , люди працювали, не просили пенсій , зарплат, а просто працювали. А податки і мзду хай ідіоти ідіотам платять. Чи може ви з міськадміністрації? А може той невдаха що плаче як заважають бідненькому ходити до метро мафи?? Лицемірність ніколи цю країну з лайна не виведе.
Ломаем, трощим, лишаем людей рабочих мест, уничтожает чужой товар, собственность, оборудование во имя благородной цели и закона, но у нас в стране закон, "як дышло, куды повернеш туды и вышло". А где новые рабочие места в этой нищей стране и столице, идти на работу в супес разрешением?маркеты? Так вы поспрашивайте тех , кто там работает продавцами и кассирами, сплошное бесправие и унижение и минимальные зарплаты. И ещё, сначала сносят часть киосков/ м.Лесная/, а бардак остаётся: нет тротуаров, какие-то новые киоски ставятся, но это уже с разрешением? Единственное , что правильно- это освобождение зоны выхода из метро , переходов, это реально соблюдение безопасности людей и здесь альтернативы нет.