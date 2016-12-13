37 київських шкіл закрили через грип

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13.12.2016  16:59


Фото DT.ua

37 столичних шкіл тимчасово припинили навчання через захворюваність учнів на грип та ГРВІ, ще у 16 припинили навчання в окремих класах.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

Відзначається, що у 37 школах рівень захворюваності перевищив 20%.

Наразі найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Шевченківському, Солом’янському, Подільському та Оболонському районах.

Як повідомлялося раніше, КМДА дозволила столичним школам самостійно призупиняти навчальний процес, якщо на грип та ГРВІ захворіють 20% учнів.

Дошкільні навчальні заклади закривати не будуть. 

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Водночас КМДА рекомендує обмежити проведення спортивних, культурно-масових та інших заходів у закритих приміщеннях, уникати великого скупчення людей.
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