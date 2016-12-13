37 київських шкіл закрили через грип

37 столичних шкіл тимчасово припинили навчання через захворюваність учнів на грип та ГРВІ, ще у 16 припинили навчання в окремих класах.
Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.
Відзначається, що у 37 школах рівень захворюваності перевищив 20%.
Наразі найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Шевченківському, Солом’янському, Подільському та Оболонському районах.
Як повідомлялося раніше, КМДА дозволила столичним школам самостійно призупиняти навчальний процес, якщо на грип та ГРВІ захворіють 20% учнів.
Дошкільні навчальні заклади закривати не будуть.
Водночас КМДА рекомендує обмежити проведення спортивних, культурно-масових та інших заходів у закритих приміщеннях, уникати великого скупчення людей.
|09.12.2016, 11:59
Ірина Федорів
|07.12.2016, 15:30
Павло Негрей