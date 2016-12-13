"Київенерго" пояснило, чому платіжки за тепло запізняться

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13.12.2016  13:37


Можливі затримки з відправленням рахунків за теплову енергію за листопад через перерахування оплати за опалення у будинках, не обладнаних приладами її обліку

Про це сказав комерційний директор компанії "Київенерго" Євген Бушма на брифінгу, повідомляють "Українські новини".

"Через прийняття нового алгоритму платіжки за листопад надійдуть пізніше, ніж звичайно. Їх поширення компанія почне з 15 грудня", – сказав Бушма.

Якщо в будинку не встановлено або не прийнято на комерційний облік теплолічильник, то нарахування здійснять на підставі середньозваженого обсягу споживання, що визначається з обліком зафіксованих протягом розрахункового періоду обсягів споживання й опалювальної площі будинків із установленими лічильниками.

Вартість опалення буде вирахувана за формулою: середнє споживання, помножене на опалювальну площу квартири й тариф з урахуванням кількості днів надання послуги.

У свою чергу, заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що для мешканців будинків без лічильників нарахування за опалення будуть максимально наближені до нарахувань у будинках, де теплолічильники працюють.

"За підрахунками "Київенерго", вартість послуги централізованого опалення, отриманої у листопаді, становитиме 22-23 гривні за квадратний метр. Це на 35% менше, ніж за методикою, за якою нараховувалася плата в жовтні, та на 30% менше відносно тарифу – 32,97 грн/м2", – сказав він

Раніше Кабінет міністрів зобов'язав підприємства теплокомуненерго нараховувати плату за централізоване опалення для споживачів у будинках, які не обладнано приладами обліку теплової енергії, виходячи із середніх показників споживання теплової енергії в будинках, уже обладнаних лічильниками тепла в цьому конкретному місті.
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