"Київенерго" пояснило, чому платіжки за тепло запізняться

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13.12.2016  14:37


Можливі затримки з відправленням рахунків за теплову енергію за листопад через перерахування оплати за опалення у будинках, не обладнаних приладами її обліку

Про це сказав комерційний директор компанії "Київенерго" Євген Бушма на брифінгу, повідомляють "Українські новини".

"Через прийняття нового алгоритму платіжки за листопад надійдуть пізніше, ніж звичайно. Їх поширення компанія почне з 15 грудня", – сказав Бушма.

Якщо в будинку не встановлено або не прийнято на комерційний облік теплолічильник, то нарахування здійснять на підставі середньозваженого обсягу споживання, що визначається з обліком зафіксованих протягом розрахункового періоду обсягів споживання й опалювальної площі будинків із установленими лічильниками.

Вартість опалення буде вирахувана за формулою: середнє споживання, помножене на опалювальну площу квартири й тариф з урахуванням кількості днів надання послуги.

Раніше Кабінет міністрів зобов'язав підприємства теплокомуненерго нараховувати плату за централізоване опалення для споживачів у будинках, які не обладнано приладами обліку теплової енергії, виходячи із середніх показників споживання теплової енергії в будинках, уже обладнаних лічильниками тепла в цьому конкретному місті.
Коментарі - 1
Kostas Peroff _ 13.12.2016 16:03
Місто Боярка - 12 км від Києва. Тариф 37 грн за метр квадратний. Нещасна "хрущьовка" 41 кв.м треба платити за "централізоване" тепло 1600 грн плюс 200 грн за газ по лічильнику за плиту та "колонку". 1800 грн за 41 кв. м. за листопад. Друзі в приватному будинку 80 кв.м. заплатили по лічильнику лише 800 грн за газ. Куди пішла моя тисяча гривень ?
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