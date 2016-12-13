Київ може втратити історичний корпус "Могилянки" – президент ВНЗ



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Київ може втратити історичний Староакадемічний корпус Національного університету "Києво-Могилянська академія", збудований на початку XVIII століття. На його збереження потрібно 81 мільйон гривень.

Про це заявив президент "Могилянки" Андрій Мелешевич на брифінгу 13 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні, на жаль, ми повинні констатувати, що будівля Староакадемічного корпусу перебуває у такому стані, що ми не можемо розраховувати тільки на фундаторські благодійні кошти. Ми гостро потребуємо, не тільки Києво-Могилянська академія, а вся держава Україна – інвестицій у цю будівлю, або ми ризикуємо її втратити", - сказав він.

Президент "Могилянки" відзначив, що нині корпус у такому стані, що вирішили обмежити у ньому проведення заходів.

Мелешевич додав, що на фасаді будівлі, яка виходить на Контактову площу, з’явилась велика тріщина.

Він підкреслив, що керівництво університету має намір сформувати і подати державний інвестпроект, щоб залучити кошти на проведення реставраційних робіт.

Мелешевич нагадав, що держава раніше приймала рішення про необхідність реставрації будівель університету, але кошти так і не були виділені.