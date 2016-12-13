Київ може втратити історичний корпус "Могилянки" – президент ВНЗ

Версія для друку     Додати коментар -
13.12.2016  11:07


Фото wikimapia.org

Київ може втратити історичний Староакадемічний корпус Національного університету "Києво-Могилянська академія", збудований на початку XVIII століття. На його збереження потрібно 81 мільйон гривень.

Про це заявив президент "Могилянки" Андрій Мелешевич на брифінгу 13 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".  

"На сьогодні, на жаль, ми повинні констатувати, що будівля Староакадемічного корпусу перебуває у такому стані, що ми не можемо розраховувати тільки на фундаторські благодійні кошти. Ми гостро потребуємо, не тільки Києво-Могилянська академія, а вся  держава Україна – інвестицій у цю будівлю, або ми ризикуємо її втратити", - сказав він.

Президент "Могилянки" відзначив, що нині корпус у такому стані, що вирішили обмежити у ньому проведення заходів.

Мелешевич додав, що на фасаді будівлі, яка виходить на Контактову площу, з’явилась велика тріщина.

Він підкреслив, що керівництво університету має намір сформувати і подати державний інвестпроект, щоб залучити кошти на проведення реставраційних робіт.

Мелешевич нагадав, що держава раніше приймала рішення про необхідність реставрації будівель університету, але кошти так і не були виділені.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.