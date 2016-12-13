З Андріївського узвозу можуть зникнути болларди?



Фото moygrad.kiev.ua Фото moygrad.kiev.ua

Андріївський узвіз перестане бути пішохідним, якщо автомобілісти продовжуватимуть ламати болларди, а поліція не вживатиме жодних заходів щодо порушників.

Про це у facebook написала координатор процесу громадського обговорення проекту обмеження руху на Андріївському узвозі від компанії "Еста Холдинг" Юлія Нікітіна.

"Дорогі незадоволені жителі Воздвиженки, Подолу і Володимирської! Не переживайте більше через перекритий Андріївський. Судячи з усього, вам треба просто почекати, і ваша проблема вирішиться сама собою, будете далі їздити через узвіз і спокійно порушувати ПДР", - написала вона.

Нікітіна відзначила, що у болларди регулярно хто-небудь в’їжджає, а жодного з водіїв-порушників до сплати збитків так і не притягнули.

"Поліції на вулиці нема, і судячи з усього, не буде. Собівартість заміни одного болларда (сам стовп з електронікою + доставка + установка) – приблизно 3000 євро", - написала Нікітіна.

Вона припустила, що ні бюджет району, ні навіть міський бюджет не потягнуть регулярний дорогий ремонт.

"Таким чином, якщо нічого кардинально не зміниться, болларды дуже скоро доламають, а оплачувати їх ремонт буде просто нікому", - підсумувала Нікітіна.

Як відомо, 17 липня 2014 року мер Києва Віталій Кличко попросив ДАІ якнайшвидше забезпечити обмеження транспортного руху Андріївським узвозом.

Про систему регулювання транспортного руху на узвозі заговорили у травні 2015 року.

У вересні 2015 року директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Олександр Спасибко запевняв, що на початку жовтня Андріївський узвіз стане пішохідною вулицею.

Однак станом на квітень 2016 року узвозом все ще їздили авто.

На Андріївському не раз ламали болларди – то перехожі, то нетерплячі автомобілісти.

Перекрили узвіз для транзитних авто лише 25 червня.

Українська правда. Київ