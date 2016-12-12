Маршрутка з Троєщини на Виноградар подорожчала до 8 гривень

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12.12.2016  10:51


Фото з ВК

Вартість проїзду у маршрутному таксі №180, що рухається з Троєщини на Виноградар, зросла до 8 гривень.

Про це повідомляє група "Троєщина ВК", де оприлюднили фото повідомленні про зростання вартості квитків.  

Проїзд подорожчав на вихідних.   

Користувачі соцмережі відзначають, що подорожчала і 485-та маршрутка, що курсує від проспекту Маяковського до метро "Героїв Дніпра", до 7 гривень.

 Фото з ВК
 Фото з ВК

Як повідомляє кореспондент УП, також зросла вартість проїзду до 6 гривень (було 5 ред.) у маршрутці 470, яка курсує від Нацмузею історії України у Другій світовій війні до вулиці Закарпатської.

Як відомо, на початку грудня подорожчав проїзд у маршрутці №720, яка їздить з Боярки до площі Перемоги в Києві (з 4 до 5 гривень за проїзд по місту), маршрутці №230 (вулиця Ірпінська – вулиця Хрещатик) з 4 до 5 гривень та №192 (метро "Петрівка" – вулиця Милославська) – з 5 до 6 гривень.

З 18 листопада у столиці подорожчав проїзд в маршрутках, які курсують між Києвом і Бучею: №423, №424 та №421.

На початку листопада подорожчали маршрутки, що курсують між Києвом та Ірпенем.

У Київській адміністрації заявили, що приватні перевізники не зобов’язані ні з ким узгоджувати свої тарифи на проїзд.  

До кінця грудня буде проведено конкурс із перевезення пасажирів на 60 автобусних маршрутах.

Столичні перевізники планують підняти вартість проїзду на нових маршрутах міста до 7-8 гривень до нового року.

Водночас у КП "Київпастранс"повідомили, що не мають наміру найближчим часом піднімати ціни на проїзд у маршрутках.

Українська правда. Київ 
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