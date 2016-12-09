Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відновив роботу після тимчасового призупинення 8 грудня у зв’язку з крижаним дощем.
Наразі у "Борисполі" приймають і відправляють літаки.
Згідно з даними онлайн-табло на сайті летовища, станом на 9:20 триває посадка на 16 рейсів.
Кілька літаків прибудуть з запізненням.
Як відомо, 8 грудня крижаний дощ заблокував роботу столичних аеропортів – "Борисполя" на Київщині та "Києва" у Жулянах.
Українська правда. Київ
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко