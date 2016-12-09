Аеропорт "Бориспіль" відновив роботу



Фото з faebook-сторінки "Борисполя" Фото з faebook-сторінки "Борисполя"

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відновив роботу після тимчасового призупинення 8 грудня у зв’язку з крижаним дощем.

Наразі у "Борисполі" приймають і відправляють літаки.

Згідно з даними онлайн-табло на сайті летовища, станом на 9:20 триває посадка на 16 рейсів.

Кілька літаків прибудуть з запізненням.

Як відомо, 8 грудня крижаний дощ заблокував роботу столичних аеропортів – "Борисполя" на Київщині та "Києва" у Жулянах.

Українська правда. Київ