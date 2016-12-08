Дощ заблокував роботу столичних аеропортів

Версія для друку     Додати коментар -
08.12.2016  13:57


Фото з facebook

8 грудня Міжнародний аеропорт "Бориспіль" тимчасово призупинив роботу  через дощ. 

Про це повідомляє facebook-сторінка летовища.

"Шановні пасажири, у зв’язку з аномально складними метеорологічними умовами та інтенсивним крижаним дощем тимчасово призупинено обслуговування авіарейсів аеропорту "Бориспіль", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив "Українській правді. Київ" працівник прес-служби Дмитро Дьошин, наразі кілька рейсів скасовані, інші затримуються.

"Це тимчасова зупинка роботи через критичні погодні умови. Кілка рейсів скасували. Інші будуть відправлятися. Ми просимо пасажирів слідкувати за табло", - сказав Дьошин.

Зокрема, скасовані рейси до Франкфута (3 рейси), Вільнюса, Мінська та Івано-Франківська. 

Представник прес-служби не зміг спрогнозувати, коли відновиться робота летовища.

"Нічого не можу сказати. Будемо дивитися по ситуації – по погодних умовах і по підготовці рейсів", - підсумував Дьошин.

В аеропорту "Київ" (Жуляни) також відзначили, що через дощ внесли зміни у розклад рейсів.

"Увага! У зв'язку з несприятливими погодними умовами в розкладі рейсів з'явилися зміни. Будь ласка, слідкуйте за розкладом рейсів на on-line табло аеропорту", - повідомила прес-служба летовища у facebook.

Українська правда. Київ  
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Дощ заблокував роботу столичних аеропортів
Комунальні маршрутки поки не подорожчають – Київпастранс
Київрада виставить на продаж 23 відділення Ощадбанку
Поліція посилює охорону порядку в центрі Києва
На столичних мостах і Хрещатику встановлять відеонагляд за 10,8 мільйона
    ПУБЛІКАЦІЇ
2
Події
02.11, 12:45

25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти, навіть коли є фінансування?

Поки хтось, за словами батьків, "бореться за ринок", а міська влада запевняє, що "проблеми немає" – заручниками ситуації стали хворі діти.
Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
    КОЛОНКА АВТОРА
07.12.2016, 15:30
Павло Негрей

Землю або гроші: кияни-воїни АТО вимагають від міської влади реалізації своїх прав

Лише 84 родини киян, які загинули під час АТО, отримали документи на володіння багатостраждальними земельними ділянками. Виконання цього ж рішення, але вже стосовно поранених воїнів АТО, через недбалість київської влади, здається, зайшло в "глухий кут".
06.12.2016, 15:42
Ольга Балицька

Перша фундаментальна реформа в історії Києва

Вартість дозвільних процедур при будівництві в Україні в два рази вища, ніж в Європі. Отже, логічно, що і інфраструктура у нас має бути принаймні в 2 рази кращою. Але це точно не так... Куди ж діваються ці кошти? Фактично, їх з’їдає корупція.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте