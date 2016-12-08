Дощ заблокував роботу столичних аеропортів

8 грудня Міжнародний аеропорт "Бориспіль" тимчасово призупинив роботу через дощ.
Про це повідомляє facebook-сторінка летовища.
"Шановні пасажири, у зв’язку з аномально складними метеорологічними умовами та інтенсивним крижаним дощем тимчасово призупинено обслуговування авіарейсів аеропорту "Бориспіль", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив "Українській правді. Київ" працівник прес-служби Дмитро Дьошин, наразі кілька рейсів скасовані, інші затримуються.
"Це тимчасова зупинка роботи через критичні погодні умови. Кілка рейсів скасували. Інші будуть відправлятися. Ми просимо пасажирів слідкувати за табло", - сказав Дьошин.
Зокрема, скасовані рейси до Франкфута (3 рейси), Вільнюса, Мінська та Івано-Франківська.
Представник прес-служби не зміг спрогнозувати, коли відновиться робота летовища.
"Нічого не можу сказати. Будемо дивитися по ситуації – по погодних умовах і по підготовці рейсів", - підсумував Дьошин.
В аеропорту "Київ" (Жуляни) також відзначили, що через дощ внесли зміни у розклад рейсів.
"Увага! У зв'язку з несприятливими погодними умовами в розкладі рейсів з'явилися зміни. Будь ласка, слідкуйте за розкладом рейсів на on-line табло аеропорту", - повідомила прес-служба летовища у facebook.
Українська правда. Київ
|07.12.2016, 15:30
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