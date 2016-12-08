Дощ заблокував роботу столичних аеропортів

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08.12.2016  12:57


Фото з facebook

8 грудня Міжнародний аеропорт "Бориспіль" тимчасово призупинив роботу  через дощ. 

Про це повідомляє facebook-сторінка летовища.

"Шановні пасажири, у зв’язку з аномально складними метеорологічними умовами та інтенсивним крижаним дощем тимчасово призупинено обслуговування авіарейсів аеропорту "Бориспіль", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив "Українській правді. Київ" працівник прес-служби Дмитро Дьошин, наразі кілька рейсів скасовані, інші затримуються.

"Це тимчасова зупинка роботи через критичні погодні умови. Кілка рейсів скасували. Інші будуть відправлятися. Ми просимо пасажирів слідкувати за табло", - сказав Дьошин.

Зокрема, скасовані рейси до Франкфута, Вільнюса, Мінська та Івано-Франківська. 

Представник прес-служби не зміг спрогнозувати, коли відновиться робота летовища.

"Нічого не можу сказати. Будемо дивитися по ситуації – по погодних умовах і по підготовці рейсів", - підсумував Дьошин.

В аеропорту "Київ" (Жуляни) також відзначили, що через дощ внесли зміни у розклад рейсів.

"Увага! У зв'язку з несприятливими погодними умовами в розкладі рейсів з'явилися зміни. Будь ласка, слідкуйте за розкладом рейсів на on-line табло аеропорту", - повідомила прес-служба летовища у facebook.

Українська правда. Київ  
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