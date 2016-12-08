Комунальні маршрутки поки не подорожчають – Київпастранс

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08.12.2016  11:40


Фото з facebook Левченка

КП "Київпастранс" не має наміру найближчим часом піднімати ціни на проїзд у маршрутках.

Про це у facebook повідомив керівник підприємства Дмитро Левченко.

"Хочу зазначити, що комунальне підприємство "Київпастранс" найближчим часом не планує змінювати ціни на проїзд в комунальних маршрутних таксі", - написав він.

Левченко також додав, що "Київпастранс" не має стосунку до зміни цін на маршрутах приватних перевізників.

Як відомо, до кінця грудня буде проведено конкурс із перевезення пасажирів на 60 автобусних маршрутах.

Столичні перевізники планують підняти вартість проїзду на нових маршрутах міста до 7-8 гривень. Статися це може ще до нового року.

Як відомо, на початку грудня подорожчав проїзд у маршрутці №720, яка їздить з Боярки до площі Перемоги в Києві (з 4 до 5 гривень за проїзд по місту), маршрутці №230 (вулиця Ірпінська – вулиця Хрещатик) з 4 до 5 гривень та №192 (метро "Петрівка" – вулиця Милославська) – з 5 до 6 гривень.

З 18 листопада у столиці подорожчав проїзд в маршрутках, які курсують між Києвом і Бучею: №423, №424 та №421.

На початку листопада подорожчали маршрутки, що курсують між Києвом та Ірпенем.

У Київській адміністрації заявили, що приватні перевізники не зобов’язані ні з ким узгоджувати свої тарифи на проїзд.  

Українська правда. Київ 
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