На столичних мостах і Хрещатику встановлять відеонагляд за 10,8 мільйона

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07.12.2016  15:06


Фото revansh-ohrana.ru

Київська адміністрація домовилася з компанією "Інфотех" про встановлення відеоспостереження на 5 мостах у Києві й вулиці Хрещатик загальною вартістю 10 мільйонів 775 тисяч 900 гривень.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на портал державних закупівель ProZorro.

Відзначається, що компанія зобов'язалась установити відеонагляд на мосту Метро за 675 тисяч 500 гривень, на Московському мосту – за 1 мільйон 213 тисяч 900 гривень, на мосту Патона – за 1 мільйон 498 тисяч гривень, на Дарницькому мосту – за 2 мільйони 796 тисяч і на Південному мосту – за 2 мільйони 394 тисячі гривень.

Також компанії виграла тендер на встановлення відеоспостереження на вулиці Хрещатик за 2 мільйони 198 тисяч 500 гривень. 

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Відповідно до умов тендеру, комплексна система відеонагляду повинна забезпечити трансляцію потоків відеозображення в реальному часі з відеокамер у міський центр обробки даних, забезпечити відсутність "мертвих зон" відображення на об'єкті. 

А аткож - автоматичне розпізнавання державних номерних знаків автомобілів, контроль швидкості транспортних засобів і виявлення об'єктів, які тривалий час залишаються в зоні спостереження, такі як припарковані автомобілі або габаритні предмети.

Крім того, компанія "Техком-Сервіс" виграла тендер на встановлення відеоспостереження на вулицях Пушкінській за 468 тисяч 708 гривень, Інститутській – за 658 тисяч 680 гривень і Грушевського – за 1 мільйон 68 тисяч 500 гривень.

Всі роботи повинні бути закінчені до 2017 року.

Як відомо, КМДА спільно з поліцією Києва мають намір установити 300 камер відеоспостереження на столичних автомагістралях до квітня 2017 року.
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