Жінці, яка лишила малих дітей самих на 9 днів, повідомили про підозру

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07.12.2016  12:41


Фото поліції

Прокуратура Києва повідомила про підозру 20-річній мешканці Києва, яка залишила двох малих дітей у квартирі на 9 днів, у результаті чого 1-річний хлопчик помер.

"Дії горе-матері кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, що спричинили загибель людини)", - повідомляє прокуратура у facebook.

На даний час жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України. 7 грудня суд обиратиме їй запобіжний захід.

Як відомо, уродженка Миколаївської області на 9 днів залишила у квартирі без нагляду 1-річного сина та 2-річну доньку. Повернувшись додому в ніч на 6 грудня жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку – у непритомному стані.

Згодом уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що діти кликали на допомогу і навіть вирвали лінолеум біля дверей, а хлопчик помер ще 3 грудня.

Наразі за життя 2-річної дівчинки борються лікарі.
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