Проїзд у київських маршрутках може подорожчати до 8 гривень

Версія для друку     Додати коментар -
06.12.2016  09:19


Фото liga.net

Столичні перевізники планують підняти вартість проїзду на нових маршрутах міста до 7-8 гривень. Статися це може ще до нового року.

Про це пише "Сегодня".  

Наразі перевізники чекають на проведення нового конкурсу на більш ніж 60 маршрутів, який міська влада проведе в кінці грудня.

"Ми вже подали в КМДА документи з нашими розрахунками за новими тарифами. На деяких довгих маршрутах ми плануємо підняти вартість проїзду до 7-8 гривень (зараз 5-6 гривень)", - сказав директор компанії-перевізника "Союз-авто" Юрій Нестерчук.

Він пояснив намір підняти тариф на проїзд тим, що компанія регулярно оновлює парк автобусів і планує його повністю замінить за п'ять років.

"Але зробити це при діючих тарифах неможливо! У розрахунках ми враховуємо вартість пального і запчастин, яка зросла. Зараз чекаємо відповіді від міської влади і плануємо ввести нові тарифи до кінця року", – сказав Нестерчук.

Інші перевізники теж думають піднімати ціну на квиток, але не з нового року.

"Подорожчання можливе, але не раніше березня. Думаю, проїзд може подорожчати на 50 копійок", – сказав директор компанії "Політех-авто Б" Микола Бацан.

Столичні жителі переконані, що маршрутникам варто сервіс підвищувати і прибирати іржаві автобуси з ліній, а не піднімати ціни.

Як відомо, на початку грудня подорожчав проїзд у маршрутці №720, яка їздить з Боярки до площі Перемоги в Києві (з 4 до 5 гривень за проїзд по місту), маршрутці №230 (вулиця Ірпінська – вулиця Хрещатик) з 4 до 5 гривень та №192 (метро "Петрівка" – вулиця Милославська) – з 5 до 6 гривень.

З 18 листопада у столиці подорожчав проїзд в маршрутках, які курсують між Києвом і Бучею: №423, №424 та №421.

На початку листопада подорожчали маршрутки, що курсують між Києвом та Ірпенем.
Коментарі - 2
Жора Деркач _ 06.12.2016 11:22
А можна зробити так, щоб Кличко взяв кредит, накупив на нього нормального транспорту і нехай би там проїзд був 5 грн. але прибрав би з вулиць усі ці 720-і і 230-і смердючі яким мало грошей ? Шансонщики зовсім подуріли, або працюйте за правилами, або йдіть геть. Кличко має якось реагувати на цю наглість.
Відповісти | З цитатою
Valerii Zema _ 06.12.2016 10:29
водії не видають квитків на жодному з маршрутів, тож мають прибутки які не фіксуються. зовсім не враховуються))))
Відповісти | З цитатою
Подивитися всі коментарі або додати свій
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На метро на Виноградар треба майже 25 мільярдів
Вартість будівництва метро на Троєщину оцінюють у майже 32 мільярди
Проїзд у київських маршрутках може подорожчати до 8 гривень
На Щекавиці виріс 2-метровий паркан. ФОТО
У Києві шахрайка забрала у пенсіонерки 160 тисяч гривень
    ПУБЛІКАЦІЇ
2
Події
02.11, 12:45

25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти, навіть коли є фінансування?

Поки хтось, за словами батьків, "бореться за ринок", а міська влада запевняє, що "проблеми немає" – заручниками ситуації стали хворі діти.
Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
    КОЛОНКА АВТОРА
02.12.2016, 10:38
Анна Даниленко

Смертельна ДТП на Трухановому – трагічні наслідки халатності та корупції

В останній день осені на Трухановому збили двох пішоходів. Один з них загинув. Скільки ще треба летальних прецедентів, щоб міська влада почала брати відповідальність? Остання ДТП – не випадковість, це результат систематичної недбалості вкупі з бажанням "зрубати бабло".
30.11.2016, 09:27
Олег Гречух

Чорний театр

Підхід до сучасної архітектури має бути радикально іншим. Вона має право на існування, але її народження має бути цивілізованим, а не таким диким, як це вийшло з театром на Подолі. Це не іграшка, в яку вирішили побавитися впливові забудовники з Рошен
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте