Проїзд у київських маршрутках може подорожчати до 8 гривень



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Столичні перевізники планують підняти вартість проїзду на нових маршрутах міста до 7-8 гривень. Статися це може ще до нового року.

Про це пише "Сегодня".

Наразі перевізники чекають на проведення нового конкурсу на більш ніж 60 маршрутів, який міська влада проведе в кінці грудня.

"Ми вже подали в КМДА документи з нашими розрахунками за новими тарифами. На деяких довгих маршрутах ми плануємо підняти вартість проїзду до 7-8 гривень (зараз 5-6 гривень)", - сказав директор компанії-перевізника "Союз-авто" Юрій Нестерчук.

Він пояснив намір підняти тариф на проїзд тим, що компанія регулярно оновлює парк автобусів і планує його повністю замінить за п'ять років.

"Але зробити це при діючих тарифах неможливо! У розрахунках ми враховуємо вартість пального і запчастин, яка зросла. Зараз чекаємо відповіді від міської влади і плануємо ввести нові тарифи до кінця року", – сказав Нестерчук.

Інші перевізники теж думають піднімати ціну на квиток, але не з нового року.

"Подорожчання можливе, але не раніше березня. Думаю, проїзд може подорожчати на 50 копійок", – сказав директор компанії "Політех-авто Б" Микола Бацан.

Столичні жителі переконані, що маршрутникам варто сервіс підвищувати і прибирати іржаві автобуси з ліній, а не піднімати ціни.

Як відомо, на початку грудня подорожчав проїзд у маршрутці №720, яка їздить з Боярки до площі Перемоги в Києві (з 4 до 5 гривень за проїзд по місту), маршрутці №230 (вулиця Ірпінська – вулиця Хрещатик) з 4 до 5 гривень та №192 (метро "Петрівка" – вулиця Милославська) – з 5 до 6 гривень.

З 18 листопада у столиці подорожчав проїзд в маршрутках, які курсують між Києвом і Бучею: №423, №424 та №421.

На початку листопада подорожчали маршрутки, що курсують між Києвом та Ірпенем.