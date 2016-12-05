У Києві захворюваність на грип перевищила епідпоріг



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У Києві станом 5 грудня захворюваність на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції перевищила епідпоріг 4%.

Про це на брифінгу заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, повідомляють "Українські новини".

"Станом на 47-ий тиждень у Києві стан захворювання грипом на 4% більше епідеміологічного порогу", - сказав Бондаренко.

Він додав, що загальна кількість хворих перевищує 24 тисячі людей, з яких 17 тисяч – діти.

Бондаренко припустив, що карантин через грип введуть у січні 2017 року.

Як відомо, у листопаді КМДА заявила про поширення вірусу гонконгського грипу в столиці.