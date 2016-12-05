У Києві захворюваність на грип перевищила епідпоріг

У Києві станом 5 грудня захворюваність на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції перевищила епідпоріг 4%.
Про це на брифінгу заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, повідомляють "Українські новини".
"Станом на 47-ий тиждень у Києві стан захворювання грипом на 4% більше епідеміологічного порогу", - сказав Бондаренко.
Він додав, що загальна кількість хворих перевищує 24 тисячі людей, з яких 17 тисяч – діти.
Бондаренко припустив, що карантин через грип введуть у січні 2017 року.
Як відомо, у листопаді КМДА заявила про поширення вірусу гонконгського грипу в столиці.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко