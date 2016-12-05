У Києві подорожчав проїзд у маршрутках



Фото blogs.privet.ru Фото blogs.privet.ru

Перевізники підняли ціни на проїзд у маршрутних таксі, що курсують столицею, та кількох на приміських, які заїжджають у Київ.

Про це пише "Сегодня".

Тарифи зросли на вихідних.

Подорожчав проїзд у маршрутці №720, яка їздить з Боярки до площі Перемоги в Києві – раніше за проїзд по місту брали 4 гривні, а нині – 5 гривень. З 4 до 5 гривень піднявся тариф у маршрутці №230 (вулиця Ірпінська – вулиця Хрещатик).

Маршрутка №192 (метро "Петрівка" – вулиця Милославська) подорожчала з 5 до 6 гривень.

Приміські перевізники пояснюють подорожчання вартістю пального і запчастин.

А київські кажуть, що ціни скорегували через зміни розцінок у приміських маршрутках.

"Це не нові тарифи, вони були затверджені вже давно. Але приміські маршрутки, які їздять по Києву, демпінгують ціни, відбирають у міських перевізників пасажирів, ми змушені знижувати вартість. Тепер "передмістя" возить пасажирів по Києву по 5 гривень. Тому і у нас змінився тариф, але тільки на деяких маршрутах. Ми багато коштів витрачаємо на оновлення рухомого складу. В цьому році придбали 60 автобусів з низькою підлогою. Наприклад, на маршруті №445 всі 30 машин – нові"", – пояснили у компанії "Союз-авто".

Голова Асоціації "Автоперевізники Київщини" Олексій Павленко нинішнє зростання цін пояснює необхідністю і каже, що ціни ще більше зростуть з нового року.

"До травня 2015 року, коли було скасовано держрегулювання тарифів на пасажирські перевезення, перевізники Київської області подавали керівництву Київської області свої розрахунки з обґрунтуванням тарифу. Ще на той момент тариф подавався з розрахунку 51 копійка за 1 км (без обліку ПДВ і страхового збору). Тоді губернатор не встиг підписати ці обґрунтування, і держрегулювання скасували. Перевізники стали самі встановлювати тариф", - розповів Павленко.

За його словами, деякі вже тоді підвищили ціну за проїзд у прив'язці до 51 копійки за 1 км, але багато (наприклад, Ірпінь, Бровари) залишилися на розрахунку 34 копійки за 1 км.

"З тих пір зріс долар, подорожчало пальне, запчастини. Нинішнє подорожчання пов'язане з тим, що перевізники просто вирівнялися з іншими районами і "піднялися" з 34 копійок до 51 копійки, які були необхідні ще два роки тому. Це не подорожчання – це вихід на той рівень, який просто необхідний для існування", - пояснив Павленко.

Чергового підвищення, за його словами, слід очікувати з 1 січня, коли зросте мінімальна заробітна плата до 3200 гривень.