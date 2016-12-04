На Софійській площі встановили ялинку. ФОТО

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04.12.2016  16:40


Фото videoprobki.ua

У Києві встановили новорічну ялинку на Софійській площі.

Про це повідомляють "Українські новини". 

Як відомо, дерево заввишки 26 метрів привезли в Київ з Івано-Франківської області 3 грудня.  

Цього року ялинку прикрасять яворівськими іграшками, а знизу "підіб’ють" пелериною з ліхтариків.   

Також наразі триває монтаж будиночків до новорічно-різдвяного ярмарку, гірок для катання та колеса огляду. 

Святковий ярмарок та містечко розваг на Софійській та Михайлівській площах розпочнуть свою роботу 15 грудня.

А засвічення головної ялинки відбудеться о 19:00 19 грудня.

На Софійській площі до новорічно-різдвяних свят готують 15 великих концертів, Різдвяну ходу і новий співочий рекорд.
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