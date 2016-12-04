Територія "Софії" безпечна для відвідувачів – керівництво



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Територія національного заповідника "Софія Київська" має чимало підземних ходів чи льохів, але вони не загрожують громадянам провалами.

Про це "Українській правді. Київ" повідомив перший заступник директора заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко, відповідаючи на питання щодо загрози провалів у "Софії".

"Такої небезпеки, щоб воно отак раз і все (провалилось – ред.) такого немає. Ми ведемо постійні спостереження, і ми би перші про будь-яку небезпеку звітували. На повідомлення Бобровського ми відразу відреагували, все перевірили, але небезпеки там не знайшли", - сказав він.

Кириленко наголосив, що з минулого року на території заповідника не сталося жодного провалу.

"Території "Софії" більше тисячі років, і відповідно в різні століття там якість проходили будівництва, хтось якісь льохи будував, хтось якісь підземні ходи чи сховища. Частина з них досліджена, але ми припускаємо, що є і недосліджені підземні споруди. Але за рік ми не зафіксували жодного провалу ", - сказав він.

"За територією ми постійно спостерігаємо, у нас цілий відділ науковців, який відслідковує всі просідання. Коли наш молодший науковий співробітник Тимур Бобровський повідомив, що там на стежці сніг тане, то ми взяли господарську службу, інженерну службу, вийшли і все перевірили. З’ясувалося, що під цією доріжкою є інша, яка йде хрест навхрест, і ми дійшли до висновку, що вона віддала своє тепло, тому там розтає сніг. Якби там був якийсь провал, воно би по боках просіло", - пояснив Кириленко.

Як відомо, раніше співробітник заповідника, кандидат історичних наук, археолог Тимур Бобровський повідомив, що на території Національного заповідника "Софія Київська" може утворитися черговий провал – цього разу просто на доріжці, якою гуляють мами з візками і діти.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ