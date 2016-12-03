Суд скасував рішення Київради про зміну цільового призначення острова Галерний

Версія для друку     Додати коментар -
03.12.2016  10:10


Фото google.com.ua/maps

Господарський суд скасував рішення Київради про зміну цільового призначення земельної ділянки площею 43,6 га на острові Галерному в Голосіївському районі.

Про це повідомляє сайт Прокуратури Києва.

"Завдяки вчасному реагуванню прокуратури Києва запобігнуто наданню під забудову 43,6 га землі острова Галерний, що знаходиться в межах прибережно-захисних смуг та відноситься до земель водної акваторії", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура встановила, що незважаючи на сувору заборону забудови таких земель, Київрада безпідставно змінила цільове призначення ділянки із рекреаційного на будівництво житлово-адміністративного комплексу та паркінгів.

Зважаючи на грубе порушення земельного, водного та природоохоронного законодавства прокуратура Києва заявила позов до суду з вимогою визнати незаконним та скасувати вказане рішення Київради.

Господарський суд задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.
ЧИТАЙ ТАКОЖ
Олігарх з насосної станції
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Суд скасував рішення Київради про зміну цільового призначення острова Галерний
Чоловік, якого збила фура на зупинці на Глушкова, помер
У Києві нарахували більше 600 незаконних газових заправок
Кличко приховав закордонні маєтки у Німеччині і США?
Підлеглий Кличка вибудував схему заробітку на інвалідах – ЗМІ
    ПУБЛІКАЦІЇ
2
Події
02.11, 12:45

25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти, навіть коли є фінансування?

Поки хтось, за словами батьків, "бореться за ринок", а міська влада запевняє, що "проблеми немає" – заручниками ситуації стали хворі діти.
Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
    КОЛОНКА АВТОРА
02.12.2016, 10:38
Анна Даниленко

Смертельна ДТП на Трухановому – трагічні наслідки халатності та корупції

В останній день осені на Трухановому збили двох пішоходів. Один з них загинув. Скільки ще треба летальних прецедентів, щоб міська влада почала брати відповідальність? Остання ДТП – не випадковість, це результат систематичної недбалості вкупі з бажанням "зрубати бабло".
30.11.2016, 09:27
Олег Гречух

Чорний театр

Підхід до сучасної архітектури має бути радикально іншим. Вона має право на існування, але її народження має бути цивілізованим, а не таким диким, як це вийшло з театром на Подолі. Це не іграшка, в яку вирішили побавитися впливові забудовники з Рошен
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте