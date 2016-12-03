Суд скасував рішення Київради про зміну цільового призначення острова Галерний

Господарський суд скасував рішення Київради про зміну цільового призначення земельної ділянки площею 43,6 га на острові Галерному в Голосіївському районі.
Про це повідомляє сайт Прокуратури Києва.
"Завдяки вчасному реагуванню прокуратури Києва запобігнуто наданню під забудову 43,6 га землі острова Галерний, що знаходиться в межах прибережно-захисних смуг та відноситься до земель водної акваторії", - йдеться в повідомленні.
Прокуратура встановила, що незважаючи на сувору заборону забудови таких земель, Київрада безпідставно змінила цільове призначення ділянки із рекреаційного на будівництво житлово-адміністративного комплексу та паркінгів.
Зважаючи на грубе порушення земельного, водного та природоохоронного законодавства прокуратура Києва заявила позов до суду з вимогою визнати незаконним та скасувати вказане рішення Київради.
Господарський суд задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко