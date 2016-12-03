Суд повернув державі 14 га роздерибаненого лісу під Києвом

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03.12.2016  08:47


Фото Times.KIEV.UA

Суд повернув державі більше 14 га лісу на території Бориспільського району, які вивели через підроблені державні акти.

Про це повідомляє Прокуратура Київської області.

"Судом та повернуто у державну власність земельні ділянки лісового фонду площею більше 14 га, які незаконно вибули із постійного користування ДП "Бориспільське лісове господарство"", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура встановила, ліс у межах Гнідинської сільської ради роздерибанили у 2009 році.

Тоді на підставі підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу низка юридичних осіб та громадян отримали ліс у власність для ведення особистого селянського господарства.

"Бланки державних актів на право власності до Бориспільського районного відділу земельних ресурсів для використання в межах району не надавались, окрім цього вони містили підроблені підписи та печатки посадових осіб цього ж відділу", - наголосили у прокуратурі.

Крім того, рішення уповноваженого органу державної влади про вилучення цих лісових земель з держвласності та зміну їх цільового призначення для ведення особистого селянського господарства не приймались. А ДП "Бориспільське лісове господарство", як землекористувач, не надавало погодження на вилучення своїх земель.
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