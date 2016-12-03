Суд повернув державі 14 га роздерибаненого лісу під Києвом

Суд повернув державі більше 14 га лісу на території Бориспільського району, які вивели через підроблені державні акти.
Про це повідомляє Прокуратура Київської області.
"Судом та повернуто у державну власність земельні ділянки лісового фонду площею більше 14 га, які незаконно вибули із постійного користування ДП "Бориспільське лісове господарство"", - йдеться в повідомленні.
Прокуратура встановила, ліс у межах Гнідинської сільської ради роздерибанили у 2009 році.
Тоді на підставі підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу низка юридичних осіб та громадян отримали ліс у власність для ведення особистого селянського господарства.
"Бланки державних актів на право власності до Бориспільського районного відділу земельних ресурсів для використання в межах району не надавались, окрім цього вони містили підроблені підписи та печатки посадових осіб цього ж відділу", - наголосили у прокуратурі.
Крім того, рішення уповноваженого органу державної влади про вилучення цих лісових земель з держвласності та зміну їх цільового призначення для ведення особистого селянського господарства не приймались. А ДП "Бориспільське лісове господарство", як землекористувач, не надавало погодження на вилучення своїх земель.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко