Кличко приховав закордонні маєтки у Німеччині і США?





Мер Києва Віталій Кличко має у власності або у користуванні закордонні маєтки, які не вказав в електронній декларації.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший".

У різні часи відомий боксер Кличко мешкав у різних країнах, а дані про його маєтки у Каліфорнії та Німеччині друкували іноземні ЗМІ. Дружина столичного мера з дітьми досі проживають за кордоном – у Гамбурзі.

Однак у декларації мера згадок про закордонну нерухомість немає.

Місцевий експерт із нерухомості Катя Вегнер запевняє, що родина Кличка живе у Гамбурзі, в районі Оттмаршен, а брат мера – Володимир Кличко – мешкає в іншому районі цього міста.

У 2013 році "Українська правда" повідомляла, що родина нинішнього голови Києва живе на вулиці Вестенд, 5 в районі Оттмаршен.

Утім сам Кличко на будь-які запитання про те, де мешкає його сім’я за кордоном, відповідати відмовляється.

"Запитайте у доньки. Донька у декларації вказана. І вона навіть не знає, яким майном вона користується. Я не слідкую за моєю дружиною, де вона знаходиться", – заявив Кличко.

Ще одне житло мав мер у районі Бел-Ейр, Лос-Анджелес, Каліфорнія, США.

Будинок у Лос-Анджелесі, де мешкала родина Віталія Кличка

За даними "Схем", цей будинок за адресою 2055 Stradella RD Los Angeles тривалий час був головною домівкою для родини Кличків – починаючи з 2005 року і до початку активного політичного життя Віталія Кличка.

Востаннє про те, що саме Кличко є власником цього маєтку, повідомляло німецьке видання Bild.de у квітні 2015 року: "Віталій Кличко також володіє віллою в Лос-Анджелесі. Він є мультимільйонером".

Нині для будинку за адресою 2055 Stradella RD Los Angeles шукають орендаря. Просять 25 тисяч доларів на місяць, а орендувати пропонують мінімум на рік.

Однак "Схеми" доводять, що до будинку в Бел-Ейр досі має стосунок родина Віталія Кличка.

Whitepages – сайт, що має найбільшу базу контактної інформації щодо мешканців США, у відповідь на запит програми показав, що в будинку за вказаною адресою зареєстрована Наталія Єгорова. На дружину мера вказав й інший ресурс – eVerify.com.

Більше того, 2013 року Віталій Кличко вказав адресу будинку на Страделла Роад як власну.

Згодом мер Києва передав свою функцію менеджера у компанії K2 Promotions LLC (промоутерська боксерська компанія, створена братами Кличками та Томом Леффлером) жінці на ім’я Мелісса Москал Бенсівенга (Melissa Moskal Bencivenga).

Однак в американських структурах K2 Promotions, зареєстрованих у штатах Невада та Флорида, Віталія Кличка серед засновників чи менеджерів уже немає. Замість нього – та ж Мелісса Москал Бенсівенга. У K2 Promotions LLC вона є менеджером, а в K2 Promotions Inc. – скарбником.

Адреса Мелісси Москал у реєстрі бухгалтерських ліцензій збігається з адресою K2 Promotions LLC у штаті Флорида.

Ця ж Мелісса Москал відіграла важливу роль в історії із віллою у Лос-Анжелесі.

Відповідно до документа, зареєстрованого 2 березня 2005 року, значиться, що власником будинку на Страделла Роад став траст The Maximum Trust із довіреною особою Мелісою Москал.

"Схеми" наголошують, що після останнього продажу 2 березня 2005 власник будинку не змінювався – отже, ним і досі залишається The Maximum Trust і довірена особа Меліса Москал.

"Логічно припустити, що за ним так само стоїть Кличко", - переконані журналісти.

"Схеми" також з’ясували, що попередній власник будинку Манза Ягубзадех, який у 2005 році продав будинок The Maximum Trust, насправді продав нерухомість саме Віталію Кличку.

Сам мер запевняє, що зараз будинок йому належить, а про траст він нічого не знає.

Попри це члени родини Кличка продовжують користуватися будинком на Страделла Роад.

Зокрема, 3 квітня 2016 року дружина Кличка Наталія Єгорова виклала у соцмережі фото з відпочинку у Лос-Анджелесі.

За словами виконавчого директора громадської організації "Трансперенсі Інтернешнл Україна" Ярослава Юрчишина, мер Києва був зав'язаний вказати у декларації майно, яким користується його родина - в Україні воно чи за кордоном.

"Усе майно, відповідно чоловіка і дружини має бути задеклароване. В даному випадку – і навіть те майно, яким користуються неповнолітні діти, які є на утриманні подружжя", – наголосив Юрчишин.