На Глушкова фура знесла зупинку: є постраждалі. ФОТО. Оновлено

Версія для друку     Додати коментар -
02.12.2016  10:44


На проспекті Глушкова фура ДАФ влетіла в зупинку громадського транспорту і перукарню, внаслідок чого постраждали 10 осіб.

Про це повідомляє портал Dtp.kiev.ua.

Відзначається, що сімох осіб госпіталізували. 

Аварія сталася на зупинці приблизно у 500 метрах від Одеської площі у напрямку Одеси. 

 

Фура зупинилась лише у 80 метрах від зупинки. 

 

На місці працює поліція.

Водночас у поліції Києва повідомляють лише про одного постраждалого.

"Тілесні ушкодження отримав 70-річний місцевий мешканець, якого "швидка" доставила до лікарні", - йдеться в повідомленні.

 

У поліції відзначили, що ДТП сталася близько 8:43 ранку.

"За попередньою інформацією водій вантажного автомобіля через складні погодні умови не впорався з керування і в’їхав у зупинку громадського транспорту", - підсумували у поліції.

Як повідомляє Департамент охорони здоров’я, постраждалого чоловіка у вкрай важкому стані госпіталізовано до Київської міської клінічної лікарні № 17. Наразі його прооперовано. Стан пацієнта лікарі оцінюють як тяжкий. Медики борються за його життя.

Українська правда. Київ 
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.