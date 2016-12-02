На Глушкова фура знесла зупинку: є постраждалі. ФОТО. Оновлено





На проспекті Глушкова фура ДАФ влетіла в зупинку громадського транспорту і перукарню, внаслідок чого постраждали 10 осіб.

Про це повідомляє портал Dtp.kiev.ua.

Відзначається, що сімох осіб госпіталізували.

Аварія сталася на зупинці приблизно у 500 метрах від Одеської площі у напрямку Одеси.

Фура зупинилась лише у 80 метрах від зупинки.

На місці працює поліція.

Водночас у поліції Києва повідомляють лише про одного постраждалого.

"Тілесні ушкодження отримав 70-річний місцевий мешканець, якого "швидка" доставила до лікарні", - йдеться в повідомленні.

У поліції відзначили, що ДТП сталася близько 8:43 ранку.

"За попередньою інформацією водій вантажного автомобіля через складні погодні умови не впорався з керування і в’їхав у зупинку громадського транспорту", - підсумували у поліції.

Українська правда. Київ