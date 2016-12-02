На Глушкова фура знесла зупинку: є постраждалі. ФОТО. Оновлено

На проспекті Глушкова фура ДАФ влетіла в зупинку громадського транспорту і перукарню, внаслідок чого постраждали 10 осіб.
Про це повідомляє портал Dtp.kiev.ua.
Відзначається, що сімох осіб госпіталізували.
Аварія сталася на зупинці приблизно у 500 метрах від Одеської площі у напрямку Одеси.
Фура зупинилась лише у 80 метрах від зупинки.
На місці працює поліція.
Водночас у поліції Києва повідомляють лише про одного постраждалого.
"Тілесні ушкодження отримав 70-річний місцевий мешканець, якого "швидка" доставила до лікарні", - йдеться в повідомленні.
У поліції відзначили, що ДТП сталася близько 8:43 ранку.
"За попередньою інформацією водій вантажного автомобіля через складні погодні умови не впорався з керування і в’їхав у зупинку громадського транспорту", - підсумували у поліції.
Українська правда. Київ
|02.12.2016, 10:38
Анна Даниленко