На Глушкова фура знесла зупинку: є постраждалі. ФОТО. Оновлено

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02.12.2016  11:44


На проспекті Глушкова фура ДАФ влетіла в зупинку громадського транспорту і перукарню, внаслідок чого постраждали 10 осіб.

Про це повідомляє портал Dtp.kiev.ua.

Відзначається, що сімох осіб госпіталізували. 

Аварія сталася на зупинці приблизно у 500 метрах від Одеської площі у напрямку Одеси. 

 

Фура зупинилась лише у 80 метрах від зупинки. 

 

На місці працює поліція.

Водночас у поліції Києва повідомляють лише про одного постраждалого.

"Тілесні ушкодження отримав 70-річний місцевий мешканець, якого "швидка" доставила до лікарні", - йдеться в повідомленні.

 

У поліції відзначили, що ДТП сталася близько 8:43 ранку.

"За попередньою інформацією водій вантажного автомобіля через складні погодні умови не впорався з керування і в’їхав у зупинку громадського транспорту", - підсумували у поліції.

Українська правда. Київ 
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