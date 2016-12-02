Мінюст не вважає Лук'янівське СІЗО пам’яткою: конкурс на продаж оголосять у грудні

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02.12.2016  10:14


Фото dosye.com.ua

Міністерство юстиції не вважає будівлю Лук'янівського слідчого ізолятора пам'яткою архітектури.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" сказав заступник міністра юстиції з пенітенціарної системи Денис Чернишов.

"Уся інформація сьогодні відкрита, вона також доступна й на сайті Міністерства культури, де дана будівля в списку пам'ятників архітектури не значиться", - зазначив він.

Чернишов наголосив, що Мін'юст не має наміру ініціювати внесення будівлі СІЗО до реєстру пам'ятників.

Він також назвав спірними заяви про історичну цінність будівлі слідчого ізолятора.

Мінюст має намір оголосити інвестиційний конкурс із продажу Лук'янівського СІЗО у грудні.

"Ми розраховуємо, що десь у середині грудня буде оголошений інвестиційний конкурс, - він буде проходити у два етапи", - сказав Чернишов.

На першому етапі Міністерство юстиції проситиме подати передпроектні пропозиції. На другому – визначить переможця серед тих компаній, чи проекти відповідатимуть заданим критеріям.

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Та компанія, що запропонує найкращий проект, і виграє в конкурсі. 

У рамках державно-приватного партнерства вона буде зобов'язана побудувати нове СІЗО в селищі Коцюбинське (Київська область). Після введення об'єкта в експлуатацію переможець одержить право експлуатувати територію Лук'янівського СІЗО.

Як відомо, Київське (Лук'янівське) СІЗО було відкрито в 1863 році. У ньому під вартою у різні роки утримувалися відомі політичні й культурні діячі, зокрема В'ячеслав Чорновіл, Максим Рильський, Сергій Параджанов, Володимир Винниченко, Фелікс Дзержинський, Юлія Тимошенко і Юрій Луценко.
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