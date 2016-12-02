Київ стоїть у 5-бальних заторах

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02.12.2016  08:07


Фото Сегодня

Станом на 9 ранку у столиці спостерігаються 5-бальні затори у зв’язку зі снігопадом.

Це видно з порталу "Яндекс.Пробки".

Ускладнена ситуація на заїзді на Південний місту (у напрямку правого берега), на мосту Патона та під’їздах до нього на Наддніпрянському та Набережному шосе, на вулиці Ватутіна та Московському мосту (у напрямку правого берега.

Також стоїть Набережне шосе від мосту Метро до Поштової площі, бульвар Тараса Шевченка та проспект Перемоги, вулиця Чорновола, Грушевського (на під’їзді до Європейської площі), Повітрофлотський проспект, Голосіївський проспект, Харківське шосе (в районі вулиці Привокзальної) тощо.

Скриншот з "Яндекс. Пробки" 

Як відомо, 2-5 грудня у столиці очікується снігопад, на дорогах ожеледиця. 

Через погіршення погодних умов з 06:00 2 грудня до Києва обмежили в’їзд великогабаритного транспорту.

Міська влада закликає киян не користуватися приватними авто, а віддати перевагу громадському транспорту.

Також комунальні служби просять водіїв бути уважними на дорогах та не залишати приватні авто на узбіччях дороги, щоб не заважати прибиранню снігу. 

"Припарковані на проїжджій частині автомобілі, що заважають роботі снігоприбиральної техніки, будуть евакуйовані", - наголосили у КМДА.

Українська правда. Київ
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