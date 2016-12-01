Київська влада обмежить в’їзд вантажівок у місто 2 грудня

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01.12.2016  16:50


Фото zn.ua

Київська адміністрація обмежить в’їзд великогабаритного транспорту до міста з 6:00 2 грудня у зв’язку прогнозованим снігопадом.

Про це повідомляє сайт міської влади.

"У зв’язку із прогнозованим погіршенням погодних умов 2 грудня обмежать в’їзд великогабаритного транспорту до столиці. Початок дії обмеження запланований на 06:00 ранку", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, в’їзд у місто вантажівок регулюватиме патрульна поліції, щоб вони не створювали перешкоди для роботи снігоприбиральної техніки.

А в разі зміни погодних умов почасовий режим в’їзду вантажного транспорту в межі міста скоригують. 
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