У Києві зі скриньки "Приватбанку" зникли $80 тисяч

Невідомі пограбували депозитну скриньку "Приватбанку" і забрали з неї 80 тисяч доларів.
Про це "Українській правді. Київ" повідомили у Головному управлінні Нацполіції Києва.
"30 листопада о 17:28 до нас звернулась 51-річня постраждала і розповіла, що з її банківської скриньки на проспекті Перемоги, 27 а зникли 80 тисяч доларів", - розповіли у прес-службі.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 5 ст.185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах).
Ірина Балачук, Українська правда. Київ
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко