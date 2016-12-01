У Києві зі скриньки "Приватбанку" зникли $80 тисяч



Фото finances.com Фото finances.com

Невідомі пограбували депозитну скриньку "Приватбанку" і забрали з неї 80 тисяч доларів.

Про це "Українській правді. Київ" повідомили у Головному управлінні Нацполіції Києва.

"30 листопада о 17:28 до нас звернулась 51-річня постраждала і розповіла, що з її банківської скриньки на проспекті Перемоги, 27 а зникли 80 тисяч доларів", - розповіли у прес-службі.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 5 ст.185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах).

Ірина Балачук, Українська правда. Київ