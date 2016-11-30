Київ підходить до межі епідпорогу на грип – КМДА

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30.11.2016  14:33


Фото Likar.info

Київ підходить до межі епідеміологічного порогу захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник 30 листопада, повідомляє "Укрінформ".

"На сьогоднішній день ми практично підходимо до межі епідеміологічного порогу, на сьогодні ще епідеміологічний поріг не перейдено", - сказав Поворозник.

За його словами, столична влада проводить щоденний моніторинг ситуації.

"Ми зараз вступили в активну фазу, до нас прийшов новий вірус гонконгського штаму, він набирає силу, мутує. Нічого страшного в лікуванні немає, але він досить активно розповсюджується. Серед уразливих груп – діти і люди похилого віку", - розповів чиновник.

Він запевнив, що підстав для карантину у столичних школах поки немає.
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