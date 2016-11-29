У Києві можуть скасувати і заборону на продаж алкоголю вночі

Версія для друку     Додати коментар -
29.11.2016  16:58


Фото Сегодня

Окружний адмінсуд розглядає питання про скасування заборони продажу алкоголю в стаціонарних об'єктах торгівлі з 23:00 до 10:00.

Про це "Українській правді. Київ", повідомив депутат Київради, один з ініціаторів заборони Владислав Михайленко.

"Наразі у нас триває кілька судів щодо скасування заборон на продаж алкоголю. Рішення про заборону на продаж алкоголю в МАФах прийнято. Також у першій інстанції розглядається рішення про скасування заборони на продаж алкоголю вночі в магазинах. Його розглядає Окружний адмінсуд. Сьогодні мало бути засідання, я попросив долучити мене, як третю сторону, саме засідання суду перенесли", - сказав Михайленко.

Він додав, що суд також не встиг розглянути клопотання про його залучення до справи як третьої сторони.

"Що має бути зараз, має бути прийнято рішення щодо мене. Коли буде засідання, поки невідомо, про це мають повідомити завтра", - сказав депутат.

Він відразу запевнив, що міська влада не спустить це питання на гальма.

"Якщо рішення буде не на користь міста, то ми подаватимемо апеляційну скаргу. Якщо виграє місто, то подасть апеляцію позивач. Тут одним судом не обійдеться. Але ми давати задню не збираємося. У нас є ініціатива громади, є доручення мера Кличка, і безумовно, ми будемо наполягати на виконанні цих рішень", - підсумував Михайленко.

Як відомо, раніше у коментарі "Українській правді. Київ" народний депутат, радник мера з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець повідомив, що суд скасував заборону на продаж алкогольних напоїв у МАФах.

Водночас він запевнив, що міська влада, що не допустить повернення алкоголю у кіоски і до кінця року прийме ще одне рішення щодо цього питання. 

Як відомо, 17 березня Київрада прийняла рішення про заборону торгівлі алкогольними напоями у МАФах.

22 вересня Київрада заборонила продаж алкоголю та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в столиці з 23:00 до 10:00. 12 жовтня це рішення вступило в дію.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
У Києві відкрили пункт безкоштовного і конфіденційного тестування на ВІЛ
Кличко: Без думки киян театр на Подолі не здадуть в експлуатацію
Суд скасував заборону на продаж алкоголю в МАФах. Київрада прийме нове рішення
Чорнобильську АЕС накрили захисною аркою. Відео
Архітектор театру на Подолі не знає, що змінювати. Будуть слухання
    ПУБЛІКАЦІЇ
2
Події
02.11, 12:45

25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти, навіть коли є фінансування?

Поки хтось, за словами батьків, "бореться за ринок", а міська влада запевняє, що "проблеми немає" – заручниками ситуації стали хворі діти.
Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
    КОЛОНКА АВТОРА
24.11.2016, 11:26
Марина Блудша

Кому потрібні велодоріжки?

Велосипедистам не потрібні велодоріжки. Ті, для кого велосипед уже став транспортом, і ті, хто вибирає його як спосіб відпочинку, спокійно обходяться без велодоріжок і велосмуг. Велоінфраструктура потрібна всім, хто ще не став велосипедистом.
22.11.2016, 12:20
Володимир Прокопів

Пайова участь по-столичному: коли Київ побачить доступне житло

Уявіть собі інвестора, що бажає побудувати житло у Києві. Окрім вже традиційних "ходінь по муках", як сніг на голову, йому падає ще один "внесок" – пайова участь. Здавалось би – позитивна річ, але користі від неї ні столиця, ні громада, ні забудовник не мали.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте