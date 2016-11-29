Кличко: Без думки киян театр на Подолі не здадуть в експлуатацію

Версія для друку     Додати коментар -
29.11.2016  14:49


Фото Ярослав Ємельяненко

Без врахування думки фахівців і громадськості щодо зовнішнього вигляду будівлі, театр на Подолі не буде зданий в експлуатацію. 

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко 29 листопада, повідомляє прес-служба політика. 

"Архітектурний ансамбль Андріївського узвозу – знакової, історичної вулиці – повинен бути збережений! Без врахування думки фахівців і узгодження з громадськістю, ця будівля не буде здана в експлуатацію", - сказав Кличко.

Він додав, що потрібно доопрацювати зовнішній вигляд будівлі, щоби вона не вибивалася з ансамблю будинків на узвозі, і мають бути враховані рекомендації містобудівної ради.

 Фото Ярослав Ємельяненко

Як відомо, киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру,зведеного на Андріївському узвозі.

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, зробила зауваження і попросила архітектора Олега Дроздова врахувати їх. Після цього Дроздов повинен був надати проект на розгляд ради для затвердження, але він не з'явився.

Кондитерська корпорація "Рошен" виділила 165 мільйонів гривень на реконструкцію Київського драматичного театру на Андріївському узвозі.

Депутат від фракції "Солідарність", заступник голови комісії Київради з питань містобудування, архітектури й землекористування Олександр Харченко вирішив скликати засідання комісії, щоб розглянути питання "потвори" на Андріївському узвозі.

29 листопада фасад нової будівлі театру відкрили. 

Архітектор нової будівлі київського академічного театру на Подолі Олег Дроздов стверджує, що не отримував конструктивних пропозицій щодо змін у фасаді театру. 

Водночас головний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що щодо нової будівлі театру будуть громадські обговорення.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.