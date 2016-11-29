Кличко: Без думки киян театр на Подолі не здадуть в експлуатацію

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29.11.2016  15:49


Фото Ярослав Ємельяненко

Без врахування думки фахівців і громадськості щодо зовнішнього вигляду будівлі, театр на Подолі не буде зданий в експлуатацію. 

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко 29 листопада, повідомляє прес-служба політика. 

"Архітектурний ансамбль Андріївського узвозу – знакової, історичної вулиці – повинен бути збережений! Без врахування думки фахівців і узгодження з громадськістю, ця будівля не буде здана в експлуатацію", - сказав Кличко.

Він додав, що потрібно доопрацювати зовнішній вигляд будівлі, щоби вона не вибивалася з ансамблю будинків на узвозі, і мають бути враховані рекомендації містобудівної ради.

 Фото Ярослав Ємельяненко

Як відомо, киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру,зведеного на Андріївському узвозі.

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, зробила зауваження і попросила архітектора Олега Дроздова врахувати їх. Після цього Дроздов повинен був надати проект на розгляд ради для затвердження, але він не з'явився.

Кондитерська корпорація "Рошен" виділила 165 мільйонів гривень на реконструкцію Київського драматичного театру на Андріївському узвозі.

Депутат від фракції "Солідарність", заступник голови комісії Київради з питань містобудування, архітектури й землекористування Олександр Харченко вирішив скликати засідання комісії, щоб розглянути питання "потвори" на Андріївському узвозі.

29 листопада фасад нової будівлі театру відкрили. 

Архітектор нової будівлі київського академічного театру на Подолі Олег Дроздов стверджує, що не отримував конструктивних пропозицій щодо змін у фасаді театру. 

Водночас головний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що щодо нової будівлі театру будуть громадські обговорення.
Коментарі - 4
руслан49 _ 29.11.2016 18:30
:
руслан49:
Дійсно ніколи і нікому не треба давати гроші без контролю. Дав гроші - відповідаєш за появу подібної потвори. А називати скотами людей, яким серце болить за своє місто, це по меншій мірі ознака елементарної невихованості та безкультур'я. Отже з Вашого поста добре видно, кому подобаються подібні архітектурні "шедеври".
Ці люди (скоти) забили собі в голову защіпку, що історичний статус Києва це трьох-чотирьохповерхові будинки, які будували собі царські чиновники і єврейські комерсанти в кінці 20 століття. А євреї емігрували в США і будували там хмарочоси. Бо там було набагато більше грошей для будівництва. І зносять ці "яким серце болить", як ідіоти, поверхи вище четвертого.
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Усмішка На Вустах _ 29.11.2016 17:34
... перепрошую, але людям "пукани рве")))
В змасі чарівної палички всі стають аналітиками, політологми, військовими експертами,а тепер і творчими, архітектурними критиками)
Попитайтесь думки компетентних урбаністів і архітекторів...до прикладу дядька Зотова
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_ 29.11.2016 17:32
руслан49:
Дійсно ніколи і нікому не треба давати гроші без контролю. Дав гроші - відповідаєш за появу подібної потвори. А називати скотами людей, яким серце болить за своє місто, це по меншій мірі ознака елементарної невихованості та безкультур'я. Отже з Вашого поста добре видно, кому подобаються подібні архітектурні "шедеври".
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руслан49 _ 29.11.2016 17:01
Я б на місці Рошена ні копійки більше не давав на цей театр. Цим скотам не вгодить. Навіть якщо зараз узгодять, через 5 років знову будуть зносити.
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