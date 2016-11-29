Суд скасував заборону на продаж алкоголю в МАФах. Київрада прийме нове рішення

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29.11.2016  14:29


Фото chelnyltd.ru

Підприємці через суд скасували заборону на продаж алкогольних напоїв у МАФах, але міська влада запевняє, що не допустить повернення алкоголю у кіоски.

Про це "Українській правді. Київ" повідомив народний депутат, радник мера з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець.

"Мафовики виграли суд у першій інстанції, місто подало апеляцію. Сьогодні справу розглядав Апеляційний суд. Туди прийшло багато мафовиків, відбулися сутички, вони чинили тиск на суд, не пускали у приміщення інших активістів. Врешті суд прийняв рішення на користь мафовиків", - розповів Білоцерковець. 

Він назвав суд "продажним", але наголосив, що "наливайки" у Київ не повернуться. 

"Наразі ми не продовжуємо дозвільні документи тим МАФАм, які продляють алкоголь. Але у Київраді вже зареєстрований проект рішення, який викреслить можливість продажу алкоголю чи пива у кіосках. І це рішення вже не зможуть оскаржити у суді", - розповів Білоцерковець.

Він пояснив, що це відбудеться завдяки тому, що з функціоналу МАФів приберуть саме поняття "продаж алкоголю". 

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"Раніше місто видавало дозволи на різний функціонал: на торгівлю їжею, квітами, газетами, сигаретами чи алкоголем. Нині з функціоналу МАФів "торгівлю алкоголем" просто приберемо. Місто має такі повноваження. Нам кажуть, що місто не може заборонити продаж алкоголю. Добре. Але місто може саме встановлювати функціонал МАФів", - сказав Білоцерковець.

Він додав, що наразі проект рішення проходить усі необхідні процедури. І висловив сподівання, що кінця року за його прийняття проголосує Київрада.

Як відомо, 17 березня Київрада прийняла рішення про заборону торгівлі алкогольними напоями у МАФах.

22 вересня Київрада заборонила продаж алкоголю та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в столиці з 23:00 до 10:00. 12 жовтня це рішення вступило в дію.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ   
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