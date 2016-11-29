У Києві невідомі потрощили лавки у парках. ФОТО





Невідомі потрощили лавки, встановлені у парку "Юність" на Святошині та біля пам’ятника Магдебурзького права у центрі столиці.

Про це "Українській правді. Київ" повідомили у КО "Київзеленбуд".

"За вихідні вандали розтрощили аж дві лави", - сказали у прес-службі.

В об’єднанні додали, що зеленбудівці при обході території постійно виявляють розтрощені лави, металеву огорожу, урни.

Фото з facebook

"Не буде у місті краси, якщо відвідувачі парків та скверів будуть ламати лави, урни та світильники. Лавку біля Магдебурзького права, на жаль, відремонтувати неможливо, ми її тільки демонтуємо", - відзначили у прес-службі.

Фото з facebook

У зеленбуді закликали громадян не бути байдужими і повідомляти у поліцію, якщо бачать акти вандалізму у місті.

Українська правда. Київ