У Києві невідомі потрощили лавки у парках. ФОТО

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29.11.2016  10:22


Невідомі потрощили лавки, встановлені у парку "Юність" на Святошині та біля пам’ятника Магдебурзького права у центрі столиці.

Про це "Українській правді. Київ" повідомили у КО "Київзеленбуд".

"За вихідні вандали розтрощили аж дві лави", - сказали у прес-службі.  

В об’єднанні додали, що зеленбудівці при обході території постійно виявляють розтрощені лави, металеву огорожу, урни.

Фото з facebook

"Не буде у місті краси, якщо відвідувачі парків та скверів будуть ламати лави, урни та світильники. Лавку біля Магдебурзького права, на жаль, відремонтувати неможливо, ми її тільки демонтуємо", - відзначили у прес-службі.

Фото з facebook 

У зеленбуді закликали громадян не бути байдужими і повідомляти у поліцію, якщо бачать акти вандалізму у місті.

Українська правда. Київ 
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